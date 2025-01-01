



أكد عضو لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما الروسي دميتري بيليك أن دول الاتحاد الأوروبي ستظل تبكي على الأوقات التي تم فيها إمداد بلدانها بالغاز الروسي.

وقال بيليك: "سوف ترحب أوروبا بهذا القرار شفهيا، لكنها في واقع الأمر ستظل تندم على الأوقات التي كان يتم فيها إمداد دول الاتحاد الأوروبي بالغاز الروسي... نحن أوفينا بالاتفاقات حتى النهاية".

وأضاف أن الجميع تأكدوا الآن بأن روسيا تفي بوعدها: كان هناك اتفاق وكان الغاز يتدفق، وانتهى الاتفاق، فأجمعوا الآن الحطب.

وذكر موقع Newmoney الإخباري اليوناني، أن وقف سريان اتفاقية ترانزيت الغاز عبر أوكرانيا جرى في لحظة حرجة، لأن احتياطيات الغاز في الدول الأوروبية تنفد بشكل أسرع من المعتاد.

وكانت وزارة الطاقة الأوكرانية، قد ذكرت أنها أوقفت ضخ وترانزيت الغاز الروسي عبر أراضي البلاد إلى دول الاتحاد الأوروبي اعتبارا من صباح اليوم. بعد إعلان شركة "غازبروم" الروسية، عن وقف نقل الغاز عبر أوكرانيا بعد انتهاء مدة العقد مع شركة "نفتوغاز أوكرانيا"، وبعد رفض الجانب الأوكراني تمديد العقد أو تجديده