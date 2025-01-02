منتصف يناير.. كريم عبد العزيز يستأنف تصوير فيلمه "الأرض السوداء"

بدأ منذ أيام الفنان كريم عبدالعزيز تصوير فيلمه الجديد الأرض السوداء ( كيميت)، حيث صور عددًا من المشاهد في عدة أماكن منها الجونة وتركيا وروما والفاتيكان، ومن المقرر أن يستأنف تصويره منتصف يناير الجاري.



أبطال فيلم الأرض السوداء

وتضم قائمة أبطال فيلم الأرض السوداء عددا من النجوم، وهم: كريم عبدالعزيز، ياسمين صبري، إياد نصار، عصام السقا، أحمد غزي، ومريم محمود الجندي، والعمل من إخراج بيتر ميمي، ومن المقرر عرضه في موسم عيد الأضحى السينمائي المقبل.

ويُمثل الفيلم التعاون الأول بين كريم عبدالعزيز وياسمين صبري على مدار مسيرة كل منهما الفنية، فيما يتعاون كريم خلاله مع المخرج بيتر ميمي للمرة الخامسة، بعدما حققا نجاحًا ملحوظًا سويًا في 4 أعمال سابقة هي فيلم بيت الروبي ومسلسلات الحشاشين والاختيار 2 والاختيار 3.