موعد تسجيل داني أولمو مع برشلونة.. تفاصيل نارية

كشفت الصحافة الاسبانية عن موعد محتمل لتسجيل داني أولمو ضمن صفوف فريق برشلونة بعد الأزمة التي يعاني منها منذ الصيف الماضي

كان فريق برشلونة ضم داني أولمو في الصيف الماضي بصفقه تخطت الخمسين مليون دولار، لكن قام بتسجيله لمدة ست شهور فقط.

جاء تسجيل داني أولمو لمدة ست أشهر فقط، بسبب الأزمة الماليه التي يعاني منها برشلونة، مما جعلته في وضع اللاعب الحر في يناير الحالي.

برشلونة واولمو موعد التسجيل

قال دافـيـد ايـبـانـيـز (صـحـفـيَ):

- البارسا أخبر اولمو وفيكتور إنه سيتم تسجيلهما يوم الجمعة القادم



يستعد فريق برشلونة لمواجهة أتلتيكو بلباو في كأس السوبر الإسباني الذي سيقام في المملكة العربية السعودية يوم ٩ يناير المقبل