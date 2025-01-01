"موسم الرياض": مواجهة كبيرة ضمن POWER SLAP للمرة الأولى في المملكة

أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (GEA) المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، اليوم، عن إقامة أول حدث من سلسلة "POWER SLAP"، تحت عنوان "11 POWER SLAP"، حيث يواجهDa Crazy Hawaiian" خصمه "Dumpling"، وذلك على لقب الوزن الثقيل جدًا يوم الخميس 30 يناير في anb arena بالرياض.

ويأتي هذا الحدث جزءًا من أسبوع استثنائي يشهد أيضًا عودة UFC إلى المملكة يوم السبت 1 فبراير، ضمن فعاليات موسم الرياض.

وسيشهد الحدث الرئيسي مواجهة إعادة بين أسطورتين في رياضة "صفع الخصوم"، إذ يتنافس بطل العالم الحالي للوزن الثقيل جدًا Da Crazy Hawaiian ضد المصنف الأول عالميًا Dumpling لحسم التعادل المثير الذي انتهت به مواجهتهما السابقة في POWER SLAP 9.

أما في النزال المساعد، يعود بطل الوزن الخفيف الثقيل Wolverine للدفاع عن لقبه للمرة الثالثة أمام المتحدي الصاعد فيرن "الميكانيكي" كاثي.

وتتضمن البطاقة مجموعة من المواجهات الحاسمة التي تجمع نخبة من أبرز الرياضيين، حيث يلتقي المصنف الثاني في فئة وزن خفيف الثقيل راسل "كاينوا" ريفيرو (مع المصنف الثالث أوستن "تيرب دادي سليم" توربين في مواجهة محورية ستحدد ملامح التصنيف.

كما يسعى المصنف الثاني في الوزن الثقيل السوبر كالاني "توكو" فاكامييلالو إلى الحفاظ على مركزه أمام المصنف الثالث داني "ذا بيتبول" فان هيردين في مواجهة قوية تحمل الكثير من الإثارة.

وتعود نجمة وزن الريشة للسيدات شينا "الإعصار المجري" باثوري لخوض نزال ثأري مرتقب أمام جاكي كاتالين، في مواجهة تعيد فتح ملفات المنافسة بينهما.