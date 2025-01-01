سعر ومواصفات هاتف تسلا tesla model pi 2024

المواصفات المتوقعة لهاتف تسلا موديل باي

يُعد هاتف تسلا موديل باي (Tesla Model Pi) من أكثر الأجهزة الذكية المنتظرة، حيث تشير التوقعات إلى أنه سيُحدث ثورة في سوق الهواتف الذكية بفضل مواصفاته المبتكرة.

المواصفات المتوقعة لهاتف تسلا موديل باي

الشاشة: من المتوقع أن يأتي الهاتف بشاشة OLED متطورة بحجم 6.8 بوصة، بدقة QHD+ (1440×3200 بكسل) وكثافة تصل إلى 516 بكسل لكل بوصة، مع دعم تقنية HDR10+ ومعدل تحديث يصل إلى 120 هرتز، مما يوفر تجربة مشاهدة سلسة وواضحة.

المعالج والأداء: يُشاع أن الهاتف سيعمل بمعالج Snapdragon 8 Gen 3 بمعمارية 4 نانومتر، مدعومًا بوحدة معالجة رسومات Adreno 750، مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة 12 جيجابايت وتخزين داخلي يصل إلى 512 جيجابايت بتقنية UFS 4.0، مما يضمن أداءً فائق السرعة.

الكاميرا: من المتوقع أن يتضمن الهاتف كاميرا خلفية متعددة العدسات، بما في ذلك مستشعر رئيسي بدقة 108 ميجابكسل، وعدسة بزاوية واسعة جدًا بدقة 50 ميجابكسل، وعدسة بيريسكوب لتقريب بصري يصل إلى 10x. الكاميرا الأمامية قد تأتي بدقة 40 ميجابكسل، مع ميزات تصوير متقدمة وتقنيات ذكاء اصطناعي لتحسين جودة الصور.

البطارية والشحن: يُشاع أن الهاتف سيحتوي على بطارية بسعة 5500 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع وربما تقنية الشحن بالطاقة الشمسية، مما يوفر وسيلة شحن صديقة للبيئة.

ميزات إضافية: من المتوقع أن يدعم الهاتف الاتصال المباشر بشبكة ستارلينك للإنترنت عبر الأقمار الصناعية، والتكامل مع سيارات تسلا، بالإضافة إلى دعم تقنيات الذكاء الاصطناعي والعملات الرقمية.

السعر المتوقع لهاتف تسلا موديل باي

على الرغم من عدم وجود إعلان رسمي عن السعر، تشير التقديرات إلى أن الهاتف سيتراوح سعره بين 800 إلى 1500 دولار أمريكي، وذلك بناءً على المواصفات المتوقعة. في مصر، قد يتراوح السعر بين 49،600 جنيه و64،500 جنيه مصري، وفي الإمارات العربية المتحدة بين 3،700 درهم و18،000 درهم إماراتي.

موعد الإطلاق المتوقع

لم تُعلن شركة تسلا رسميًا عن موعد إطلاق الهاتف، ولكن التوقعات تشير إلى إمكانية طرحه في الأسواق خلال النصف الأول من عام 2025.

إذا كانت هذه المواصفات والتوقعات دقيقة، فإن هاتف تسلا موديل باي قد يكون من أبرز الهواتف الذكية التي ستُطرح في الأسواق، بفضل الابتكارات والتقنيات المتقدمة التي يُتوقع أن يحملها.