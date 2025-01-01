عاجل | أبرز الأسئلة الشائعة عن نظام تسجيل التليفون المحمول الجديد

أصدرت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تقريرًا يتناول أبرز الأسئلة الشائعة المتعلقة بالنظام الجديد لتسجيل أجهزة الهاتف المحمول.





إجراءات التسجيل وتقنين الأوضاع:

أوضحت الوزارة أن هذه الإجراءات تم تنفيذها بالتعاون بين مصلحة الجمارك المصرية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بهدف تسجيل أجهزة الهاتف المحمول غير المسجلة، لضمان استمرار تشغيلها، وحماية المستخدمين من الأجهزة المقلدة وغير المطابقة للمواصفات، بالإضافة إلى مكافحة الممارسات غير القانونية وحماية حقوق الدولة.





قنوات سداد الرسوم:

أكد التقرير أن الرسوم تُسدد فقط عبر القنوات الرسمية المعلنة، إما من خلال تطبيق “تليفوني” أو داخل الدائرة الجمركية للقادمين من الخارج عند الوصول. وأوضح أنه يمكن الاستعلام عن الرسوم عبر الموقع الرسمي www.telephony.org.eg.





إرسال إشعار قبل السداد:

لفت التقرير إلى أن سداد الرسوم لا يتم إلا بعد تلقي رسالة نصية تُرسل إلى الأجهزة التي تحتاج إلى تقنين أوضاعها، مما يتيح لحامليها السداد من خلال التطبيق بعد استلام الرسالة.





كيفية التسجيل ودفع الرسوم:

• شراء الأجهزة من السوق المحلي: يمكن تسجيل الجهاز والاستعلام عن الرسوم المقررة عبر تطبيق “تليفوني”.

• الأجهزة المحمولة من الخارج: يتم التسجيل عبر مأمورية الجمارك بالمطار عند الوصول، أو عبر التطبيق بعد مغادرة المطار.





طريقة حساب الرسوم الجمركية:

أوضح التقرير أن الرسوم تُحسب كنسبة من قيمة الجهاز وفقًا للقوانين السارية، ويمكن الاستعلام عن قيمتها من خلال التطبيق.





ارتباط التسجيل بالجهاز وليس بالمستخدم:

أكد التقرير أن إجراءات التسجيل مرتبطة بالجهاز فقط، وليس بهوية المستخدم. وفي حال تغيير الشريحة على نفس الجهاز أو نقل حيازته لشخص آخر، لن تكون هناك حاجة لإجراءات إضافية أو دفع رسوم جديدة.





الأجهزة متعددة الشرائح:

أوضح التقرير أنه في حالة الأجهزة الداعمة لأكثر من شريحة، لن تُفرض رسوم إضافية عند تفعيل شريحة ثانية على جهاز يعمل بالفعل قبل إطلاق المنظومة.





استبدال الجهاز بسبب عطل:

أشار التقرير إلى أنه في حال استبدال الجهاز عبر وكيل معتمد، لن يكون هناك حاجة لتسجيل الجهاز الجديد أو دفع رسوم إضافية.





الدعم الفني:

للتعامل مع أي مشكلات، يمكن للمستخدمين التواصل مع مركز الدعم عبر القنوات الموضحة على الموقع الرسمي.