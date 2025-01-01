سلطات كييف تعلن إجلاء نحو 11 ألف شخص من مقاطعة خاركوف

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بوابة الفجر



أعلن رئيس إدارة خاركوف العسكرية الإقليمية التي تسيطر عليها أوكرانيا، أوليغ سينيغوبوف، إجلاء 11 ألف شخص من مقاطعة خاركوف، خلال الفترة الماضية.

وقال خلال مقابلة مع قناة "رادا": "خلال الأشهر القليلة الماضية، تم إجلاء ما يقرب من 6.5 ألف شخص من اتجاه كوبيانسكي، ونحو 4.5 ألف شخص من بوروفسكي"، ووفقا لسينيغوبوف، الحديث في المقام الأول عن الأسر التي لديها أطفال.

وفي ديسمبر الماضي، أفاد رئيس إدارة خاركوف العسكرية بأن 344 بلدة أخرى في المقاطعة تعرضت للإخلاء، لكن بعض المواطنين لم يرغبوا في المغادرة.

وذكرت وزارة إعادة الإدماج الأوكرانية في 25 سبتمبر الماضي، أنه تم الإعلان عن الإجلاء القسري للأطفال وعائلاتهم من 29 بلدة في المنطقة. وفي وقت سابق، أعلن مجلس قرية بوروفسكي أنه تم الإعلان عن الإخلاء الإلزامي من 15 قرية في خاركوف.

وتعلن السلطات الأوكرانية بانتظام عن عمليات إجلاء قسري وإلزامي في مناطق مختلفة. على وجه الخصوص، تم نقل الأطفال وكبار السن من مدينة أفديفكا إلى جمهورية دونيتسك الشعبية، لكن بعض السكان رفضوا بشكل قاطع المغادرة.

بالإضافة إلى ذلك، يتم إجلاء الناس بشكل قسري وعاجل في مقاطعة خاركوف، وقد غادر جميع السكان تقريبا بعض المناطق.

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سلطات كييف تعلن إجلاء نحو 11 ألف شخص من مقاطعة خاركوف