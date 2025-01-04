إقبال المواطنين بالفيوم على الشهر العقارى لتحرير توكيلات لتأسيس حزب الجبهة الوطنية... صور

محافظات
إقبال المواطنين بالفيوم
إقبال المواطنين بالفيوم على الشهر العقارى

شهدت محافظة الفيوم إقبالا كبيرا من المواطنين، علي مكاتب الشهر العقاري بالمحافظة، لتحرير توكيلات لتأسيس حزب الجبهة الوطنية.


وشهد مكتب الشهر العقاري بنادي محافظة الفيوم فى مدينة الفيوم، إقبال المواطنين بأعداد كبيرة للتسجيل والمشاركة فى استكمال الإجراءات القانونية لتأسيس الحزب.


وتأتى حملة جمع التوكيلات ضمن الجهود المبذولة لاستيفاء الشروط القانونية اللازمة، لإنشاء الحزب الجديد، وفقًا للدستور المصرى الذى يشترط جمع 5 آلاف توكيل لتأسيس أى كيان سياسى.


وانطلقت حملة جمع التوكيلات لتأسيس حزب الجبهة الوطنية وسط أجواء من الحماس والإقبال الكبير من المواطنين في العديد من المحافظات، حيث أبدى المشاركون حماسهم الكبير للالتحاق بالحزب الجديد، والذى يهدف إلى تمثيل طموحاتهم، وتعزيز المشاركة السياسية.
وعمل الحزب على إنشاء غرف عمليات خاصة، لتسهيل استقبال المواطنين الراغبين في التسجيل، وتقديم الدعم اللازم لإتمام عملية تسجيل التوكيلات، وساهمت هذه الغرف فى حل العديد من المشكلات المتعلقة بالإجراءات القانونية، 
مما أسهم فى تسريع وتيرة العمل، وتعزيز رضا المشاركين.
 

 

 

 

 

 

 

عاصم الجزار: حزب الجبهة الوطنية يسعى للوحدة والعمل المشترك من أجل مصلحة الوطن

IMG-20250102-WA0109
IMG-20250102-WA0109
IMG-20250102-WA0108
IMG-20250102-WA0108
IMG-20250102-WA0107
IMG-20250102-WA0107
IMG-20250102-WA0083
IMG-20250102-WA0083
IMG-20250102-WA0082
IMG-20250102-WA0082
IMG-20250102-WA0081
IMG-20250102-WA0081
IMG-20250102-WA0080
IMG-20250102-WA0080
الفيوم المواطنين بالفيوم الشهرى العقارى تحرير توكيلات حزب الجبهة الوطنية

مواد متعلقة

تعليم الفيوم أستبعاد رئيس لجنة وإحالة المراقب الأول و10 معلمين لتغيبهم عن اللجنة

تأجيل أولي جلسات محاكمة ربه منزل متهمه بقتل شخص في الفيوم

يتقدمها مدير الأمن.. جنازة مهيبة للعقيد كريم أبو جليل بمسقط رأسه بالفيوم

محافظ الفيوم يناقش مع التجار آليات نقل سوق الجملة

زراعة الفيوم: 300 قافلة إرشادية وتدريب 3200 من المزارعين وشباب الخريجين والمرأة الريفية خلال 2024

كان بيرورى الأرض وأختل توازنه.. العثور على جثة مسن غارق ببحر البطس بالفيوم

إصابة 7 عمال في حادث إنقلاب سيارة نقل بالفيوم

كان راجع من شغله.. مصرع شاب في حادث تصادم سيارة ملاكي ودراجة نارية بالفيوم

الأكثر قراءة

عاجل - شباب بلوزداد يهزم الأهلي بهدف قاتل في دوري أبطال أفريقيا

الزمالك على أعتاب التعاقد مع صفقة جزائرية مميزة

نجم الأهلي يطالب باستبعاد إمام عاشور من التشكيل الأساسي

قبل مفاوضات الأهلي معه.. الزمالك يرغب في ضم مصطفى محمد

كورة لايف الآن : بث مباشر مباراة عمان×البحرين نهائي الخليج بث مباشر دون توقف

أمجد الشوا: الاحتلال الإسرائيلي يواصل مساعيه لإخلاء شمال غزة وفرض واقع إنساني كارثي

هل الحراك الحالى فى الشارع الإسرائيلى كاف لإبرام صفقة تبادل مع حماس؟.. خبير يوضح

فيسبوك الآن: بث مباشر مباراة البحرين×عمان نهائي الخليج حصريآ الآن دون تقطيع