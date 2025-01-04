إقبال على تحرير توكيلات تأسيس حزب الجبهة الوطنية بسوهاج

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جانب من الحملة
جانب من الحملة

شهد مكتب الشهر العقارى بمدينة المراغة بمحافظة سوهاج، توافد عدد المواطنين على مكاتب الشهر العقارى فى الفترة الصباحية، لجمع التوكيلات لتأسيس حزب الجبهة الوطنية، حيث توافد المواطنون للتسجيل والمشاركة فى استكمال الإجراءات القانونية لتأسيس الحزب.

وتأتى هذه الحملة ضمن الجهود المبذولة لاستيفاء الشروط القانونية اللازمة لإنشاء الحزب الجديد، وفقًا للدستور المصرى الذى يشترط جمع 5 آلاف توكيل لتأسيس أى كيان سياسى.

وانطلقت حملة جمع التوكيلات لتأسيس حزب الجبهة الوطنية وسط أجواء من الحماس والإقبال الكبير من المواطنين فى العديد من المحافظات، حيث أبدى المشاركون حماسهم الكبير للالتحاق بالحزب الجديد، الذى يهدف إلى تمثيل طموحاتهم وتعزيز المشاركة السياسية.

وعمل الحزب على إنشاء غرف عمليات خاصة لتسهيل استقبال المواطنين الراغبين فى التسجيل، وتقديم الدعم اللازم لإتمام عملية تسجيل التوكيلات، وساهمت هذه الغرف فى حل العديد من المشكلات المتعلقة بالإجراءات القانونية، مما أسهم فى تسريع وتيرة العمل وتعزيز رضا المشاركين.

سوهاج محافظة سوهاج الشهر العقاري مركز المراغة

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