محافظ أسيوط يتفقد مصنع تدوير المخلفات بقرية إسكندرية التحرير

تفقد اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط مصنع تدوير المخلفات التابع للمحافظة بقرية إسكندرية التحرير بمركز أسيوط للاطمئنان على سير العمل والوقوف على أعمال تطوير المصنع وتدعيمه وزيادة إنتاجه ورفع كفاءته وعمل الصيانة اللازمة للمعدات والماكينات وذلك تنفيذًا لخطة المحافظة للنهوض بمنظومة النظافة وتدوير المخلفات وتنمية الموارد الذاتية؛ وذلك في إطار إهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بهذا القطاع الهام مما يساهم في تحقيق التكامل والاستدامة وتحقيق نقله حضارية كبيرة يكون لها مردود بيئي وإيجابي تنفيذًا لخطط التنمية المستدامة وتحقيقًا لرؤية مصر 2030.

وجاء ذلك بحضور الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، واللواء محمد عزت رئيس مركز ومدينة أسيوط، ومحمد إبراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، ومحمد النمر مدير عام التعليم الفني بمديرية التربية والتعليم بأسيوط، والمهندس رجب محمود مدير إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة، وحسام عبد الوهاب مدير مصنعي السماد العضوي بأسيوط والقوصية، ومصطفى فهمي مدير المتابعة الميدانية بالمحافظة

واستمع المحافظ، لشرح مفصل من مدير المصنع الذي أوضح إنه تم تحقيق إنتاجية خلال شهر ديسمبر 2024 وصلت إلى 240% من إنتاج الوقود البديل والسماد العضوي كما حقق المصنع زيادة في قيمة الإيرادات المحققة من نواتج أعمال التدوير وصلت إلى 550٪ من قيمة الإيرادات المحققة مقارنتا لما تحقق في شهر يوليو 2024.

وتابع المحافظ؛ العمل في المصنع وتدوير المخلفات والقمامة إلى سماد عضوي وتفقد المعدات والسيارات الحديثة وذلك لتحسين منظومة النظافة بالمحافظة، وأعمال تدوير المخلفات وتصنيع السماد العضوي والوقود العضوي الذي يستخدم كوقود في مصنع أسمنت أسيوط "سيمكس" كما تفقد ماكينات لفرم المخلفات الزراعية الرطبة وماكينات لبلورة البلاستيك وماكينات لتكسير البلاستيك وماكينات لفرم الأخشاب الزراعية الصلبة فضلًا عن تفقده لمكابس للورق والبلاستيك والصاج موجهًا برفع كفاءة الماكينات الفرم والتكسير والبلورة الموجودة بالمصنع وإعادة صيانة مفرمة الأخشاب بالتنسيق بين مسئولي الورش الفنية بالمصنع وورش التعليم الفني الصناعي بمديرية التربية والتعليم وفقًا للبروتوكول الموقع بينهما مشددًا على ضرورة تعظيم الإستفادة من الإمكانيات والمعدات المتاحة بالمصنع ومواصلة الإهتمام وزراعة بالأرض الملحقة بالمصنع بالمحاصيل الزراعية المناسبة.

وأكد أبو النصر على إستمرار جولاته الميدانية لتفقد سير العمل بالقطاعات المختلفة وعقد لقاءات واجتماعات دورية مع مسئولي القطاعات والتي من بينها قطاع النظافة والبيئة والمخلفات الصلبة وذلك لتذليل كافة العقبات أمام تطوير الأداء وتعظيم الموارد نظرًا لأهمية المشروعات الحيوية، مشيرًا إلى أهمية تكثيف الجهود لرفع كفاءة وتطوير منظومة النظافة بكافة مراكز وقرى المحافظة والإستفادة من مصانع تدوير القمامة والتخلص الآمن من المخلفات الصلبة وتحويلها إلى سماد عضوي ووقود