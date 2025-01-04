مشروعات قطاع الطرق والكباري في أسيوط خلال 2024.. تكلفتها تصل إلى 7.7 مليار جنيه

صرّح اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، بأنه تلقّى تقريرًا من المنطقة السابعة بالهيئة العامة للطرق والكباري بقيادة المهندس إسلام فوزي، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة السابعة بأسيوط، حول الأعمال التي تم تنفيذها والتي يجري تنفيذها خلال عام 2024. وذكر التقرير تنفيذ أعمال بطول 65 كم بنطاق المحافظة، بتكلفة تصل إلى 2 مليار و863 مليون جنيه. وأشار إلى تنفيذ مشروعات ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، حيث تم رصف طريق بصرة القديم بمركز الفتح بطول 3 كم، بتكلفة 13.5 مليون جنيه، وطريق «عرب الكلابات/ الشيخ يوسف» بطول 2 كم، بتكلفة 6.56 مليون جنيه، وطريق «أبنوب/ البداري» بتكلفة 44.8 مليون جنيه، واستكمال وصلة منفلوط بتكلفة 20 مليون جنيه، وطريق «أسيوط/ درنكة» بناحية الغنايم بتكلفة 20 مليون جنيه، كما يجري استكمال طريق «أسيوط/ ديروط» الزراعي بتكلفة تصل إلى 709 مليون جنيه تقريبًا، ووصلة «دشلوط/ ديروط» (القطاعات الأول والثاني والرابع) بطول 10 كم، بتكلفة 22 مليون جنيه.

وأضاف المحافظ أنه في مجال إنشاء محاور النيل العرضية، يجري استكمال الأعمال بمحور ديروط العلوي على النيل (المرحلتين الثانية والثالثة) بتكلفة تصل إلى 708 مليون جنيه، فضلًا عن استكمال المرحلتين الأولى والثانية لمحور أبوتيج بتكلفة تصل إلى 2 مليار و904 مليون جنيه، بالإضافة إلى استكمال الجزء الخاص بمحور طما العلوي على النيل (المرحلة الثالثة) بنطاق محافظة أسيوط بتكلفة تصل إلى 260 مليون جنيه. كما يجري استكمال إنشاء محطة تحصيل الرسوم بمحور ديروط بتكلفة 18.2 مليون جنيه، واستكمال أعمال إنشاء طريق «أسيوط/ طما» الزراعي بطول 33 كم، بتكلفة تصل إلى 107 مليون جنيه، فضلًا عن مشروع كوبري بني قرة بمركز القوصية، بتكلفة تصل إلى 40 مليون جنيه.

وأكّد المحافظ أن العمل جارٍ على إنهاء مشروعات إنشاء الطرق ورصفها والمحاور العلوية، باعتبارها شرايين التنمية التي تساهم في تسهيل حركة نقل وانتقال المواطنين وخدمة المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية الجديدة.