محافظ أسيوط يستعرض إنجازات مديرية الطب البيطري خلال 2024

صرح اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط أنه تلقى تقريرًا من مديرية الطب البيطري بقيادة الدكتور صلاح علي قطب مدير المديرية يستعرض خلاله الأنشطة التي نفذتها المديرية خلال عام 2024، حيث نفذت المديرية حملات موسعة لتحصين الثروة الحيوانية ضد الأمراض الوبائية مثل الحمى القلاعية، وحمى الوادي المتصدع، والجلد العقدي وجدري الضأن وطاعون مجترات صغيرة ونيموباك وقد بلغ عدد الحيوانات المحصنة خلال العام عدد 538 ألف و450 حيوان كما قدمت المديرية خدمات الفحص الطبي والعلاج للحيوانات في 94 وحدة بيطرية من الوحدات البيطرية المنتشرة في 11 إدارة بيطرية على مستوى المحافظة كما تم تنظيم قوافل بيطرية لتقديم خدمات التشخيص والعلاج المجاني للمربين، ما عزز الوعي الصحي وساهم في تحسين صحة الثروة الحيوانية حيث بلغ عدد الحيوانات التي تم علاجها في 28 قافلة بيطرية 29 ألف 607 حيوان كما بلغ عدد الحيوانات التي تم علاجها بمشروع العلاج الإقتصادي 41 ألف حيوان كما تم رش 78 ألف و443 حيوان وعلاج جماعي 20 ألف و120 حيوان من الحيوانات المصابة بالطفيليات الداخلية والخارجية.

وأضاف المحافظ أنه ضمن مشروعات تحسين السلالات تم تنفيذ برنامج لتحسين السلالات المحلية من خلال توفير خدمات التلقيح الاصطناعي في 104 نقطة للتلقيح الاصطناعي لى مستوى المحافظة ما أسهم في رفع جودة الإنتاج الحيواني حيت بلغ عدد إناث الأبقار الملقح 66 ألف و809 والمتابع 68 ألف و872 والايجابي 33 ألف و98 بنسبة تصل إلى 48% كما بلغ عدد إناث الجاموس الملقح 7712 والمتابع 7881 والايجابي 3829 بنسبة 48.58 %.

وأشار أبوالنصر إلى إنه في مجال التوعية والإرشاد نظمت المديرية العديد من ندوات التوعية للمربين حول أهمية التحصينات الدورية وأساليب التغذية السليمة لتحسين إنتاجية الحيوانات حيث بلغت عدد الندوات الإرشادية 2327 ندوة و4 دورات فنية متخصصة و9 دورات تنمية مهارات كما بلغ عدد المتدربين من الأطباء 46 طبيب وفي مجال الرقابة على الأسواق كثفت المديرية الرقابة على أسواق بيع الحيوانات ومنتجاتها لضمان خلوها من الأمراض ومطابقتها للمعايير الصحية حيث بلغت عدد المحاضر 120 محضر كما بلغت عدد المضبوطات 13 طن و326 كجم و540 جم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها كما تم تطوير وتوفير أجهزة وأثاث لعدد 4 وحدات بيطرية وهي (وحدة شطب البيطرية – وحدة بني شقير البيطرية - وحدة نجع سبع البيطرية – وحدة المنشأة الكبري البيطرية) ضمن مشروع المرونة المناخية التابع للأمم المتحدة.

وأكد محافظ أسيوط على أن الإنجازات التي حققتها المديرية تعكس إلتزام الدولة بتحقيق الأمن الغذائي والحفاظ على الثروة الحيوانية كمورد إقتصادي أساسي مشيدًا بجهود الأطباء البيطريين والعاملين في المديرية، داعيًا إلى إستمرار التعاون بين الجهات المعنية والمربين لتعظيم الإستفادة من الموارد المتاحة، مشيرًا إلى أن العام الجديد سيشهد المزيد من المشروعات والمبادرات التي تستهدف تطوير هذا القطاع الحيوي.