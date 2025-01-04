تحرير 565 محضرا لضبط الأسواق في أسيوط خلال أسبوع

قال اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، إنه تم تحرير 565 محضرًا تموينيًا، وضبط منشأة دون ترخيص تقوم بإنتاج دهانات مغشوشة، بالإضافة إلى ضبط 50 شيكارة كربونات بوتاسيوم دون فواتير ومجهولة المصدر، و13 شيكارة مارميكس المستخدمة في صناعة الدهانات، وذلك خلال عدة حملات تموينية استهدفت الأسواق والمخابز والمحال التجارية ومنافذ البيع المختلفة بالقرى والمراكز على مدار أسبوع. وشدّد المحافظ على ضرورة تكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة بالتنسيق بين مختلف الجهات المعنية، مثل التموين، الوحدات المحلية، مباحث التموين، جهاز حماية المستهلك، والأجهزة الرقابية، للتصدي لأي ممارسات غير مقبولة تتعلق بالاحتكار، إخفاء السلع، فرض زيادات غير مبررة في الأسعار، أو بيع سلع منتهية الصلاحية وغير مطابقة للمواصفات، بهدف تخفيف العبء عن المواطنين ومواجهة جشع بعض التجار، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأوضح المحافظ أن مديرية التموين والتجارة الداخلية، بقيادة خالد محمد أحمد، وكيل وزارة التموين، شنت عدة حملات بالتنسيق مع إداراتها الفرعية بالمراكز والأحياء على مدار أسبوع، أسفرت عن تحرير 565 محضرًا تموينيًا للمخابز البلدية والأسواق. ومن بين تلك المحاضر، تم تحرير 98 محضرًا في مجال الأسواق، حيث تم ضبط منشأة دون ترخيص تقوم بتصنيع دهانات مغشوشة، وضبط 20 شيكارة كربونات بوتاسيوم مجهولة المصدر، و30 شيكارة أخرى دون فواتير، و13 شيكارة مارميكس تستخدم في تصنيع الدهانات، بالإضافة إلى ضبط برميل مواد نادرة وسلع غذائية منتهية الصلاحية. كما تم تحرير 7 محاضر غلق مستودعات بوتاجاز في أوقات العمل الرسمية، و16 محضرًا لتجار تموينيين بسبب الغلق، و5 محاضر لعدم الإعلان عن أسعار المقررات التموينية، و8 محاضر لبيع سجائر بأسعار أزيد من المقرر، و53 محضرًا لعدم الإعلان عن الأسعار في المحلات والمقاهي والمطاعم، و11 محضرًا لعدم حمل شهادات صحية.

أما في مجال المخابز البلدية، فقد تم تحرير 467 محضرًا تضمنت مخالفات مثل نقص الوزن، عدم مطابقة المواصفات، عدم النظافة، عدم وجود لوحة بيانات إعلانية، التوقف الجزئي، عدم وجود ميزان، التصرف في كميات من الدقيق، وعدم إعطاء بونات صرف للمواطنين.

يُذكر أن محافظ أسيوط كان قد أعلن سابقًا عن تخصيص خطوط ساخنة بغرفة عمليات المحافظة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة، والتعامل مع البلاغات من خلال الأرقام (2135858/088) و(2135727/088)، أو إرسال الصور والشكاوى عبر تطبيق «تليجرام» على الرقم (01066628906)، بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء، أو عبر البوابة الإلكترونية للمنظومة.