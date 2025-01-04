إزالة 21 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في أسيوط

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جانب من الحملات
جانب من الحملات

صرح اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط  بأنه تم تنفيذ إزالات لعدد 21 حالة تعدي على أراضي زراعية وأملاك دولة وبناء مخالف بمراكز أسيوط وديروط وساحل سليم والبداري وحي غرب، حيث تمت الإزالة لعدد 15 حالة تعدي علي أراضي زراعية على مساحة 12 قيراط وحالة تعدي بالمباني على أرض أملاك دولة تابعة للاصلاح الزراعي بمساحه 2 قيراط بديروط خلال حملة مكبرة برئاسة مصطفى العطيفي رئيس مركز ومدينة ديروط وبمشاركة نواب ومسئولي الازالات والإدارة الزراعية بالمركز كما قامت الوحدة المحلية لحي غرب مدينة أسيوط بقيادة ممدوح جبر رئيس الحي بالتصدي للبناء المخالف وإزالة أعمدة الدور الخامس العلوي والحوائط بتقسيم التجاريين بمنطقة الأربعين.

وأضاف أبوالنصر أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسيوط بقيادة اللواء محمد عزت رئيس المركز قامت بحملة تمكنت خلالها من فك شدة خشبية لسقف الطابق الأرضي بمساحة 120 متر مربع بقرية بني غالب بمشاركة على محمد أحمد رئيس الوحدة المحلية لقرية إسكندرية التحرير وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، كما تم إزالة تعدي على أرض زراعية بحوض الخطيب والرملة بقرية نجع سبع بمساحة 100 متر مربع بمشاركة محمد حسين عطيه رئيس الوحدة المحلية لقرية نجع سبع ومسئولي الجمعية الزراعية، كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساحل سليم بقيادة عبداللطيف عبدالمنعم رئيس المركز بتنفيذ إزالة فورية لتعدي على أرض زراعية بالبناء بالبلوك الأبيض بقرية العونة كما تصدت الوحدة المحلية لمركز ومدينة البداري بقيادة عبدالرؤوف النمر رئيس المركز لأعمال بناء مخالف بالبلوك الأبيض علي أرض زراعية بقرية العقال القبلي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

ويذكر أن محافظ أسيوط أعلن عن أرقام الخطوط الساخنة التابعة لغرفة عمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة والمختصة بتلقي شكاوى المواطنين والاستجابة السريعة لها وهي: (2135858/ 088) أو رقم (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01066628906) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة "www.shakwa.eg".

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