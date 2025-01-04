نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي يتفقد امتحانات الفصل الدراسى الأول بأسيوط

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جانب من الجولة التفقدية
جانب من الجولة التفقدية

تفقد الدكتور محمد عبدالمالك مصطفى نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي اليوم السبت عددا من  لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2025/2024م بكليتي البنات الإسلامية والتجارة بنات باسيوط وذلك  للاطمئنان  على حسن سيرها وانضباطها والتأكد من توفير كافة سبل الراحة للطالبات

وجاء ذلك بحضور الدكتور محمد عطاالله عميد كلية البنات الإسلامية بأسيوط والدكتورة خلود حسام حسانين عميدة كلية التجارة بنات والدكتورة إيمان مصطفى والدكتورة علياء عبداللطيف وكيلتا كلية التجارة بنات.

وأشاد نائب رئيس الجامعة للوجه القبلي، بانتظام وهدوء باللجان والتزام كافة القائمين على أعمال الامتحانات بما اتخذته إدارة الجامعة برئاسة الدكتور سلامة داود رئيس الجامعة من تعليمات وإجراءات تهدف إلى التيسير على الطلاب، وتهيئة المناخ الملائم؛ ليساعدهم على أداء الامتحانات في سهولة ويسر.

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