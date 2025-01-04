ماير جرجس: الحكومة والمطورين العقاريين شركاء للتنمية في الجمهورية الجديدة

قال ماير جرجس، مستشار رئيس حزب مصر أكتوبر لشؤون الإسكان والتعمير، وعضو مجلس نقابة المهندسين، إن الحكومة والمطورين العقاريين شركاء في التنمية التي تشهدها الجمهورية الجديدة، مشيرًا إلى أهمية منح الفرص الاستثمارية في كافة الأنشطة، وزيادة مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص.

وأضاف مستشار حزب مصر أكتوبر على هامش حفل "عقار مصر"، أن زيادة سبل التعاون بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص تنعش السوق وترفع فرص التنافس، وخاصة فيما يتعلق بالتطوير والتنمية العقارية، لافتًا إلى التحديات التي تواجه المطورين العقاريين في الأسواق الخارجية ووجوب توسيع مسارات التعاون.



وتسلم المهندس ماير جرجس، درع تكريم، من مهرجان The Best 2024، لحصاد الموسم العقاري، ضمن أكثر الكيانات والشخصيات المؤثرة في السوق العقاري المصري، وذلك بحضور المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار، المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب وعدد من الشخصيات العامة والإعلامية وكبار المطورين العقاريين.