عاجل.. وصول طائرة مساعدات مصرية إلى دمشق

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طائرة مساعدات مصرية
طائرة مساعدات مصرية إلى الشعب السوري

وصلت اليوم ٤ يناير ٢٠٢٤ طائرة شحن مدنية تابعة لشركة مصر للطيران محملة بـ١٥ طن من المساعدات الإغاثية والأدوية والأغذية المقدمة من الهلال الاحمر المصري للهلال الأحمر العربي السوري.

بيان وصول المساعدات 

ويأتي تقديم المساعدات الإغاثية من الشعب المصري إلى الشعب السوري في إطار الحرص على دعم الشعب السوري الشقيق وتأكيدًا على الوقوف بجانبه، في ظل الروابط الشعبية التاريخية التي تجمع بين الشعبين الشقيقين، واستقبل شحنة المساعدات القائم بأعمال السفارة المصرية في دمشق.

المساعدات المصرية إلى سوريا

وتأتي تلك الخطوة استكمالًا لدور مصر الداعم للشعب السوري الشقيق على مدار السنوات الماضية، ولا سيما في ظل استضافتها أعداد كبيرة من أبناء الشعب السوري الشقيق في مصر، وتوفير كافة الخدمات الأساسية لأبناء الجالية السورية في مصر.

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