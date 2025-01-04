محكمة النقض تنظر طعون المتهمين الثلاثة بإنهاء حياة طبيب الساحل

حددت محكمة النقض المصرية جلسة 27 ديسمبر 2025 المقبل للنظر في الطعون المقدمة من المتهمين الثلاثة، الذين صدرت ضدهم أحكام بالإعدام والسجن المشدد 15 عامًا، في قضية مقتل الدكتور أسامة صبور، طبيب الأسنان المعروف بمنطقة الساحل بالقاهرة.

تفاصيل الجريمة

كشفت تحقيقات النيابة العامة عن تخطيط محكم لتنفيذ الجريمة، حيث أقدم المتهم الأول والثاني على التخلص من الطبيب المجني عليه عمدًا مع سبق الإصرار، بمساعدة المتهمة الثالثة التي وفرت الأدوات اللازمة.

تضمنت الجريمة استدراج المتهمة الثالثة للطبيب تحت ذريعة إجراء كشف طبي عاجل على والدتها. بعد وصوله، واجه المتهمان الطبيب داخل وحدة سكنية مستأجرة حيث تم تخديره والاعتداء عليه. نُقل بعد ذلك إلى عيادة أعدها المتهمان كمقبرة، حيث حقناه بجرعات إضافية من المخدرات إلى أن أوديا بحياته، ثم دفنا جثمانه في حفرة داخل العيادة لإخفاء الجريمة.

أدلة الإدانة

اعتمدت النيابة العامة على مجموعة من الأدلة لإثبات الاتهامات بحق المتهمين. شملت هذه الأدلة شهادات 13 شاهدًا أكدوا تفاصيل الجريمة، وإقرارات المتهمين التفصيلية حول التخطيط والتنفيذ. كما قدمت النيابة تسجيلات كاميرات المراقبة التي وثقت تحركات المجني عليه، إلى جانب الأدلة الرقمية المستخرجة من هواتف المتهمين، وتقرير الطب الشرعي الذي حدد أسباب الوفاة بدقة.

النيابة العامة تواجه الإشاعات

أكدت النيابة العامة تصديها لمحاولات نشر الإشاعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تهدف إلى تزييف الحقائق وزعزعة الثقة في مؤسسات العدالة. وأوضحت أنها ستتخذ إجراءات قانونية صارمة ضد مروجي هذه الشائعات التي تشكل جرائم جنائية تهدد السلم العام.