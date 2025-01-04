محافظ الفيوم يناقش نقل سوق الجملة إلى الفيوم الجديدة

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بوابة الفجر

عقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، اجتماعًا موسعًا مع عدد من تجار الجملة بالمحافظة لمناقشة خطة نقل سوق الجملة من البارودية إلى مدينة الفيوم الجديدة. 

تأتي هذه الخطوة استجابة للشكاوى المستمرة من قاطني المنطقة بسبب الزحام، وسوء حالة النظافة، والتكدس المروري الناتج عن السوق الحالي.

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شهد الاجتماع حضور الدكتور محمد التوني، نائب المحافظ، وكامل غطاس، سكرتير عام المحافظة، وأحمد شاكر، السكرتير العام المساعد، إلى جانب عدد من نواب البرلمان ومسؤولي المحليات والغرفة التجارية.
ناقش المحافظ مع الحضور عددًا من الأفكار المتعلقة بنقل السوق إلى مدينة الفيوم الجديدة. ووجّه رئيس الغرفة التجارية بالمحافظة بضرورة عقد لقاءات مع التجار لاستطلاع آرائهم بشأن عملية النقل. وأكد الأنصاري أن المشروع سيُنفّذ بالتنسيق مع التجار لضمان الانتقال السلس. 

وفي حال موافقة أغلبية التجار، سيتم غلق السوق الحالي بمنطقة البارودية، مع تطوير الموقع الحالي ليُخصص لتجارة التجزئة، بما يضمن تنظيم حركة المرور والنظافة العامة.

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وأعلن المحافظ أنه سيتم عقد اجتماع آخر مع رئيس جهاز مدينة الفيوم الجديدة وعدد من التجار وممثلي الغرفة التجارية لمناقشة التفاصيل المتعلقة بتسعير الأرض المخصصة للسوق الجديد، وتجهيز المرافق اللازمة، وتقديم تسهيلات للدفع تتضمن أقل مقدم وأطول فترة سداد.
على صعيد آخر، أشار المحافظ إلى مشروع إنشاء المستودع الإستراتيجي للسلع الغذائية بمنطقة دمو، والذي يُقام على مساحة 14 فدانًا كجزء من خطة قومية لإنشاء أربعة مستودعات على مستوى الجمهورية، يهدف المشروع إلى تأمين احتياجات المواطنين من السلع الغذائية الأساسية، بما يعزز من المخزون الاستراتيجي ويقلل من الفاقد في السلع.
كما وجه المحافظ بعقد جلسة تشاورية مع تجار الجملة قبل تطبيق أي تعديلات في تسعيرة دخول وخروج المنتجات من السوق الحالي، لضمان تحقيق توازن بين مصالح التجار واحتياجات المواطنين.


وفي ختام الاجتماع، هنأ الدكتور أحمد الأنصاري الحضور بمناسبة العام الميلادي الجديد، متمنيًا أن يكون عامًا مليئًا بالخير لمصر وشعبها، ومؤكدًا أن خطوات التطوير تأتي في إطار رؤية متكاملة لتحسين جودة الحياة في محافظة الفيوم.

تُعد هذه الخطوة جزءًا من الجهود المستمرة التي تبذلها المحافظة للتخفيف من الأعباء على المواطنين وتطوير البنية التحتية والخدمات بالمحافظة.

 

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