استمرار حبس المدير المسئول عن بيع الريسيفرات المعدة لفك شفرات القنوات الفضائية بالجيزة

لتحقيق أرباح..

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة استمرار حبس المدير المسؤول عن محل لبيع أجهزة «الريسيفر» المعدة لفك شفرات القنوات الفضائية في منطقة العمرانية، وذلك على خلفية الاتهامات الموجهة إليه بمخالفة القانون وبيع أجهزة غير مصرح بتداولها في الأسواق.

تحقيقات النيابة العامة

تباشر النيابة العامة التحقيق مع المدير المسؤول عن المحل، المتهم ببيع أجهزة «الريسيفر» المعدة لفك شفرات القنوات الفضائية «غير المصرح بتداولها»، في مخالفة صريحة لقوانين حماية حقوق الملكية الفكرية.

تفاصيل الواقعة

أظهرت تحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة أن مالك المحل في منطقة العمرانية بالجيزة يقوم ببيع أجهزة «الريسيفر» المعدة لفك شفرات القنوات الفضائية «غير المصرح بتداولها» بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات، استهدفت الجهات المعنية المحل المذكور، حيث تم ضبط المدير المسؤول. وخلال التفتيش، تم العثور على عدد من أجهزة «الريسيفر» المجهزة لفك شفرات القنوات الفضائية دون ترخيص. وبمواجهة المتهم، أقر بارتكاب المخالفات بالإشتراك مع مالك المحل بهدف تحقيق أرباح مادية.

الإجراءات القانونية

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم والمضبوطات، ويجري استكمال التحقيقات للتوصل إلى جميع المتورطين في الواقعة، مع تأكيد الجهات المعنية على التصدي لمثل هذه المخالفات التي تمثل انتهاكًا لقوانين حماية حقوق الملكية الفكرية.