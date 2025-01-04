غلق 6 منشآت غذائية تدار دون ترخيص في العبور

أجرت إدارة مراقبة الأغذية بمحافظة القليوبية حملة تفتيشية مكثفة على المنشآت الغذائية، بالتعاون مع مكتب مراقبة الأغذية بالعبور، وذلك في إطار حرص مديرية الشئون الصحية بالقليوبية على ضمان توفير غذاء آمن للمستهلك. جاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أسامة الشلقاني، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية.

أهداف الحملة

استهدفت الحملة التفتيشية المنشآت الغذائية بدائرة مدينة العبور، بما في ذلك الهايبرات والمطاعم العامة، بهدف التأكد من التزامها بالمعايير الصحية اللازمة.

نتائج الحملة

إعدام الأغذية الفاسدة: أسفرت الحملة عن إعدام 60 كجم من الأغذية المتنوعة التي ثبت عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

أسفرت الحملة عن إعدام 60 كجم من الأغذية المتنوعة التي ثبت عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي. تحرير محاضر: تم تحرير 6 محاضر للمنشآت الغذائية غير المستوفاة للشروط الصحية، بالإضافة إلى محاضر لمتداولي الأغذية الذين لا يحملون شهادات صحية سارية.

تم تحرير 6 محاضر للمنشآت الغذائية غير المستوفاة للشروط الصحية، بالإضافة إلى محاضر لمتداولي الأغذية الذين لا يحملون شهادات صحية سارية. غلق المنشآت المخالفة: جرى غلق 6 منشآت غذائية تُدار دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة.

جرى غلق 6 منشآت غذائية تُدار دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة. فحص العينات: تم سحب عينات متنوعة من الأغذية عالية الخطورة المتداولة بالأسواق لإجراء الفحص المعملي والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

الإشراف والمسؤولون

أُجريت الحملة تحت إشراف:

الدكتور أسامة أبو عامر، المدير العام للطب الوقائي.

الدكتور محمد علي، مدير إدارة مراقبة الأغذية.

محمد صبحي، المراقب العام للأغذية بمحافظة القليوبية.

توجهات المديرية

أكدت مديرية الشئون الصحية بالقليوبية استمرار حملات التفتيش الدوري على المنشآت الغذائية لضمان التزامها بالاشتراطات الصحية، وحماية صحة المستهلكين من أي ممارسات قد تضر بسلامة الغذاء.