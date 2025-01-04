يتقدمها مدير الأمن.. جنازة مهيبة للعقيد كريم أبو جليل بمسقط رأسه بالفيوم
شيع المئات من أهالي محافظة الفيوم جثمان العقيد كريم ياسين أبو جليل الذي استشهد أمس أثناء مشاركته في مداهمة أمنية لعدد من البؤر الإجرامية شديد الخطورة بأسيوط من تجار المخدرات والأسلحة النارية الغير مرخصة.
حمل المشاركون الجثمان ملفوفا في علم مصر، يتقدمه الموسيقي العسكرية في جنازة عسكرية مهيبة عقب صلاة الظهر خرجت من أمام مديرية أمن الفيوم، متوجهة إلى مسقط رأسه لدفنه في مقابر العائلة بعزبة أبو جليل بمدينة إطسا وقدم المحافظ والقيادات الأمنية والتنفيذية واجب العزاء لأسرة الشهيد.
شارك فى تشييع الجنازة، اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم واللواء محمد العربي، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الفيوم وعدد من القيادات الأمنية بالمديرية، والضباط والأفراد والقيادات التنفيذية بالمحافظة.