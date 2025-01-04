ضبط 7 أطنان دقيق بلدي ومدعم في حملات تموينية خلال 24 ساعة

حوادث
دقيق
دقيق

 

واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.
وأسفرت الحملات عن ضبط عدد من القضايا في مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها حوالى 7 أطنان دقيق أبيض وبلدي مدعم.
يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار

حوادث الفجر إحكام الرقابة على الأسواق أجهزة وزارة الداخلية الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الاعلان عن الاسعار التلاعب بأسعار الخبز التموين والتجارة الجرائم التموينية
Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل - شباب بلوزداد يهزم الأهلي بهدف قاتل في دوري أبطال أفريقيا

الزمالك على أعتاب التعاقد مع صفقة جزائرية مميزة

نجم الأهلي يطالب باستبعاد إمام عاشور من التشكيل الأساسي

قبل مفاوضات الأهلي معه.. الزمالك يرغب في ضم مصطفى محمد

كورة لايف الآن : بث مباشر مباراة عمان×البحرين نهائي الخليج بث مباشر دون توقف

أمجد الشوا: الاحتلال الإسرائيلي يواصل مساعيه لإخلاء شمال غزة وفرض واقع إنساني كارثي

هل الحراك الحالى فى الشارع الإسرائيلى كاف لإبرام صفقة تبادل مع حماس؟.. خبير يوضح

فيسبوك الآن: بث مباشر مباراة البحرين×عمان نهائي الخليج حصريآ الآن دون تقطيع