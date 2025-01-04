تحرير 151 مخالفة للمحال غير الملتزمة بقرار مجلس الوزراء بالغلق

حوادث
غلق المحلات
غلق المحلات


حررت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، 151 مخالفة للمحال التي لم تلتزم بقرار مجلس الوزراء بالغلق لترشيد الكهرباء خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وكانت الأجهزة الأمنية قد تابعت تنفيذ قرار مجلس الوزراء، بشأن اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء.
وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة، عن تحرير 151 مخالفة للمحال التي لم تلتزم بقرار الغلق.. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.

حوادث الفجر الداخلية النيابة العامة التدابير اللازمة
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