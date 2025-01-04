ضبط نحو 35 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

شن ضباط الإدارة العامة للمرور، بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن، حملات موسعة؛ لتحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

وأسفرت جهود الحملات - التي شنت تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على مدى 24 ساعة - عن ضبط 34 ألفا و299 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 22 ألفا و986 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و564 مخالفة سير دون تراخيص، و12 مخالفة موقف عشوائي، و6 مخالفات التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، و966 مخالفة لشروط التراخيص، و9 مخالفات دراجة نارية.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية وتحقيق الانضباط المروري بالشارع المصري.