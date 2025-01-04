جهود قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية خلال 24 ساعة



نجحت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، في ضبط 37 قضية متنوعة خلال 24 ساعة.

وأسفرت الجهود - التي استهدفت إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ، لمواجهة الجريمة بشتى صورها، ولا سيما جرائم التهريب - عن ضبط قضيتين في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، و29 قضية في مجال الأمن العام و6 قضايا في مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات.

كما أسفرت الجهود في مجال تنفيذ الأحكام، عن تنفيذ 272 حكما قضائيا متنوعا، وفي مجال ضبط المخالفات المرورية، عن ضبط ألفين و946 مخالفة مرورية متنوعة.. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده، وجار مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية؛ لإحكام السيطرة الأمنية عليها.