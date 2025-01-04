وزير قطاع الأعمال يناقش مع مسئولي "ECH” تطوير عمليات البيع والتسويق لشركات القابضة للغزل والنسيج

أجرى المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، زيارة إلى الشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق (إيجوث) التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق، حيث تفقد سير العمل في مختلف الإدارات والأقسام.

و عقد اجتماعا موسعا بالرؤساء التنفيذيين للشركات التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق، بحضور المحاسب عمرو عطيه العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة.

تناول الاجتماع متابعة مؤشرات الأداء الشهرية للشركة القابضة وشركاتها التابعة والموقف التنفيذي لعدد من المشروعات في مجال السياحة والفنادق وقطاع التجارة الداخلية، كما تم مناقشة استراتيجيات العمل المستقبلية وسبل تحسين أداء الفنادق والمرافق السياحية التابعة، والأسلوب الأمثل لاستغلال الأصول المملوكة للشركات والفرص الاستثمارية المتاحة للشراكة مع القطاع الخاص.

استعرض الوزير الموقف الحالي لعدد من المشروعات الفندقية والسياحية، ومن بينها مشروع فندق الكونتيننتال وإجراءات الطرح الخاص باختيار إحدى شركات الإدارة العالمية لإدارته، إضافة إلى متابعة مشروع كارنيليا بيتش بمرسى علم، والخطوات الجارية لتطوير فندق النايل ريتز كارلتون، كما تم استعراض مستجدات مشروع شركة التجارية للاخشاب لإنتاج الخشب البلاستيكى.

وأكد المهندس محمد شيمي خلال الاجتماع على أهمية الاستمرار في تحديث وتطوير الأصول الفندقية، وتحسين وتنويع البرامج والخدمات السياحية مع الاهتمام برفع مستوى وجودة الخدمات بما يتناسب مع معايير الضيافة العالمية، ودراسة التوسع في فنادق 3 نجوم خاصة في المحافظات، ومواصلة مشروعات إحياء فروع شركات التجارة الداخلية وعلاماتها العريقة (عمر أفندي، صيدناوى، بيوت الأزياء الراقية/هانو)، مشددا على ضرورة تكثيف الجهود وتنفيذ المشروعات وفق برامج زمنية محددة ومتابعتها بشكل دوري على أرض الواقع، واستغلال الأصول وحسن وإدارتها لتحقيق أقصى استفادة منها وتعظيم العوائد، مشيرا إلى الحرص على تعزيز الدور الذي تلعبه الشركات التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق في دعم وتنشيط السياحة الداخلية والخارجية.

من ناحية أخرى، قام المهندس محمد شيمي بزيارة إلى شركة Egyptian Cotton Hub (ECH) الذراع التجاري للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والمسؤولة عن إدارة أنشطة المبيعات والتسويق للشركات التابعة لها، وذلك للاطلاع على تطورات الأداء والأنشطة التجارية، بحضور الدكتور أحمد شاكر العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة.

و عقد الوزير اجتماعا موسعا بمقر الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، حيث تم استعراض أحدث البيانات المتعلقة بالأداء المالي والفني، والتي تضمنت مؤشرات الربحية والنمو، والموقف التنفيذي للمشروعات التطويرية المستهدفة لتعزيز الإنتاجية وتحقيق أعلى مستويات الجودة. كما ناقش المهندس محمد شيمي سبل تطوير عمليات البيع والتسويق، بما يضمن زيادة حجم الصادرات وتعظيم العوائد، موجهًا بضرورة مواصلة العمل على تحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركة القابضة والشركات التابعة لها، لدعم الاقتصاد الوطني ودفع عجلة التنمية.

أكد المهندس محمد شيمي على الدور المحوري الذي تقوم به الشركة في تعزيز مكانة القطن المصري عالميًا وزيادة فرص تسويقه بكفاءة عالية، بما يعكس ريادة مصر في صناعة الغزل والنسيج، مشيرا إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير شركات الغزل والنسيج التابعة باعتبارها أحد أهم القطاعات والصناعات الحيوية، وذلك في إطار التوجه العام نحو دعم الصناعة الوطنية وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي، وتنفيذ المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج للنهوض بأداء الشركات وتعزيز قدرة القطاع على المساهمة في تلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير للأسواق الخارجية، مشددا على تكثيف العمل واستمرار عمليات التحديث والتطوير من خلال تحسين خطوط الإنتاج ورفع الطاقة الإنتاجية، والحرص على تطبيق معايير الاستدامة وزيادة القدرة التنافسية للشركات التابعة في السوق العالمية.