ضبط مرتكبى واقعة سرقة أحد المحال بالإكراه بقنا



نجحت جهود أجهزة وزارة الداخلية في كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة قنا بمديرية أمن قنا من (مالك سوبر ماركت – مقيم بدائرة القسم) أنه حال تواجد عامل بالسوبر ماركت "ملكه" فوجئ بدلوف (شخصين "مجهولان" أحدهما يحمل سلاح نارى) وقاما بالإستيلاء على (ماكينة تحويل رصيد – تابلت خاص بالمُبلغ) ولإذا بالهرب.

بالفحص أمكن تحديد مرتكبا الواقعة (عنصرين إجراميين شديدى الخطورة مقيمان بدائرة مركز شرطة دشنا بقنا).

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما وبحوزتهما (بندقية آلية - بندقية خرطوش - كمية لمخدر الحشيش وزنت 1،1 كجم – دراجة نارية "دون لوحات معدنية") وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.