حملات أمنية لضبط حائزى المواد المخدرة والأسلحة النارية بالمحافظات





قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتى أمن (أسوان – دمياط) بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة، حيث أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية.

مديرية أمن أسوان

ضبط عدد (3) قضايا "اتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (أكثر من 6 كجم لمخدر الحشيش- كمية لمخدر الهيروين) بحوزة (3 متهمين "لأحدهم معلومات جنائية").

وضبط قطعة سلاح نارى دون ترخيص.. عبارة عن (بندقية خرطوش - عدد من الطلقات).

وتم تنفيذ عدد (665) حكم قضائى متنوع.

مديرية أمن دمياط

ضبط عدد (3) قضايا "اتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (أكثر من 7 كجم لمخدر الحشيش – 10 كجم لمخدر البانجو – 12 كجم لمخدر الهيدرو - كمية لمخدر الهيروين) وكذا ضبط (3) قطع سلاح نارى غير مرخص.. عبارة عن (3 فرد محلى - عدد من الطلقات) بحوزة (4 متهمين "لـ 2 منهم معلومات جنائية").

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.