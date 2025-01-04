خلال 24 ساعة.. ضبط 255 قضية مخدرات بالمحافظات

حوادث
قوة أمنية
قوة أمنية

 

قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية.

فى مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط (255) قضية مواد مخدرة.. بإجمالي (287) متهم.

وفى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط (41 قطعة سلاح نارى بحوزة 41 متهم).

فى مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ (59238) حكم قضائى متنوع.

وفى مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط عدد (14) متهم.

وفى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط عدد (10) متهمين.

وفى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة: ضبط عدد (210) دراجة نارية مخالفة.

وفى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (28541) مخالفة مرورية متنوعة.

وفى مجال فحص السائقين: فحص (55) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية (8) منهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.

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