تأجيل أولي جلسات محاكمة ربه منزل متهمه بقتل شخص في الفيوم

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مجمع محاكم الفيوم
مجمع محاكم الفيوم

قررت محكمة جنايات الفيوم، المنعقدة اليوم السبت، برئاسة المستشار جنيدي الوكيل، أولي جلسات محاكمة المتهمة " نجلاء.ج.م" ربه منزل بقتل شخص بعد أن سببت له عدة طعنات وإصابات فارق على إثرها الحياة،بدائرة قسم شرطة إطسا،بمحافظة الفيوم. وقررت التأجيل لدور الانعقاد في الأول من فبراير المقبل 
وذلك لسماع مرافعة هيئة الدفاع عن المتهمه ومناقشه الطب الشرعي

 

تفاصيل الواقعة

تعود تفاصيل الواقعة إلى شهر يوليو الماضي، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم،إخطارًا من مأمور قسم شرطة إطسا،يفيد بتلقيه بلاغًا بقيام أحد الأشخاص، وتدعى" نجلاء ج.م" 33 سنة، ربة منزل، وتقيم بمنطقة بحر ابو المير بمركز إطسا بمحافظة الفيوم، بإنهاء حياة المجني عليه “جلال. ع” 60عاما، عمدًا مع سبق الإصرار، بعد أن طعنته عدة طعنات باستخدام سلاح أبيض "سكين"، على إثر رغبة المجني عليه تطليق المتهمة من زوجها والزواج بها، فطلب المجني عليه مقابلتها بمسرح الجريمة، وما أن رأته حتى سلت سلاحها وطعنته عدة طعنات فارق على إثرها الحياة.

 

وحُرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق، للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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