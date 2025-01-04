محافظ بني سويف يوجه بتكثيف الرقابة التموينية على الأسواق والمحال التجارية

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الدكتور محمد هاني
الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف

وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، على إستمرار تكثيف الرقابة التموينية على الأسواق والمحال التجارية والمنشآت لضمان ضبط الأسعار وحماية حقوق وصحة المواطنين ومنع تداول السلع الفاسدة أومنتهية الصلاحية إضافة إلى مكافحة جميع أشكال الغش التجاري.

 

جاء ذلك خلال استعراض المحافظ للتقرير الأسبوعي الصادر عن مديرية التموين والذي يرصد الجهود المبذولة خلال الفترة من 28 ديسمبر الماضي حتى 3 يناير الجاري بالتعاون مع مباحث التموين والطب البيطري ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة.

 

أوضح التقرير الذي أعده جمعة عبد الحفيظ، مدير مديرية التموين ببني سويف، تشكيل عدة حملات تفتيشية على الأسواق ومحال بيع اللحوم والأسماك والمخابز ومستودعات الوقود وأسفرت الحملات عن تحرير 58 محضرا ضد المخابز البلدية، وتحرير 9 محاضر للبدالين التموينيين لعدم حمل شهادات صحية عدم الإعلان عن الأسعار والغلق خلال ساعات العمل الرسمية.

 

نفذت الأجهزة الرقابية ببني سويف حملات موسعة على الأسواق والمنشآت التجارية أسفرت عن ضبط كميات من المنتجات مجهولة المصدر شملت 720 زجاجة مياه غازية 520 كجم ردة طن دقيق فاخر نصف طن أرز أبيض وسكر وضبط 300 علبة سجائر أجنبية مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات.

 

كما تم تحرير 19 محضرًا لمنشآت تجارية لعدم إعلان الأسعار 8 محاضر لجزارين بسبب الذبح خارج المجازر الحكومية 16 محضرًا لعدم حمل العاملين شهادات صحية سارية 4 محاضر ضد مستودعات بوتاجاز مغلقة خلال ساعات العمل ومحضر ضد محطة وقود لعدم التسجيل في السجلات المعتمدة.

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