خلافات أسرية..حبس المتهم بقتل زوجته ضربًا في الدقي

حوادث
ارشفية
ارشفية

قرر قاضي المعارضات، بمحكمة شمال الجيزة، بحبس المتهم بقتل زوجته ضربا حتى الموت بسبب خلافات أسرية في الدقي.

تباشر النيابة العامة، التحقيق مع المتهم بقتل زوجته ضربا حتى الموت بسبب خلافات أسرية في الدقي.

خلافات أسرية

تلقي  قسم شرطة الدقي بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بالعثور علي جثة سيدة داخل شقة سكنية بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وبالفحص تبين العثور على جثة ربة منزل بها آثار كدمات وضرب بمناطق متفرقة بالجسد، وجري نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوج المجني عليها حيث اعتدي عليها بالضرب حتي الموت في مشاجرة نشبت بينهما بسبب خلافات أسرية، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم واقتياده إلي ديوان القسم

ضرب حتى الموت زوج المجني عليها قسم شرطة الدقي قاضي المعارضات محكمة شمال الجيزة متهم بقتل زوجته

مواد متعلقة

استمرار حبس المدير المسئول عن بيع الريسيفرات المعدة لفك شفرات القنوات الفضائية بالجيزة

لسرقتها..استمرار حبس المتهم بقتل سيدة مسنة داخل منزلها في بولاق الدكرور

خلافات أسرية.. تفاصيل التحقيق مع المتهم بقتل زوجته ضربًا في الدقي

لتحقيق ارباح..حبس المدير المسئول لبيع الريسيفر المعدة لفك شفرات القنوات الفضائية بالجيزة

لسرقتها..التحقيق مع المتهم بقتل سيدة مسنة داخل منزلها في بولاق الدكرور

اختلال عجلة القيادة..تفاصيل إصابة 5 أشخاص إثر تصادم سيارتين في أكتوبر

دون إصابات بشرية.. تفاصيل نشوب حريق بمزرعة دواجن في البدرشين

لتحقيق ارباح..التحقيق مع المدير المسئول لبيع الريسيفر المعدة لفك شفرات القنوات الفضائية بالجيزة
Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل - شباب بلوزداد يهزم الأهلي بهدف قاتل في دوري أبطال أفريقيا

الزمالك على أعتاب التعاقد مع صفقة جزائرية مميزة

نجم الأهلي يطالب باستبعاد إمام عاشور من التشكيل الأساسي

قبل مفاوضات الأهلي معه.. الزمالك يرغب في ضم مصطفى محمد

كورة لايف الآن : بث مباشر مباراة عمان×البحرين نهائي الخليج بث مباشر دون توقف

أمجد الشوا: الاحتلال الإسرائيلي يواصل مساعيه لإخلاء شمال غزة وفرض واقع إنساني كارثي

هل الحراك الحالى فى الشارع الإسرائيلى كاف لإبرام صفقة تبادل مع حماس؟.. خبير يوضح

فيسبوك الآن: بث مباشر مباراة البحرين×عمان نهائي الخليج حصريآ الآن دون تقطيع