خلافات أسرية..حبس المتهم بقتل زوجته ضربًا في الدقي

قرر قاضي المعارضات، بمحكمة شمال الجيزة، بحبس المتهم بقتل زوجته ضربا حتى الموت بسبب خلافات أسرية في الدقي.

تباشر النيابة العامة، التحقيق مع المتهم بقتل زوجته ضربا حتى الموت بسبب خلافات أسرية في الدقي.

خلافات أسرية

تلقي قسم شرطة الدقي بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بالعثور علي جثة سيدة داخل شقة سكنية بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وبالفحص تبين العثور على جثة ربة منزل بها آثار كدمات وضرب بمناطق متفرقة بالجسد، وجري نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوج المجني عليها حيث اعتدي عليها بالضرب حتي الموت في مشاجرة نشبت بينهما بسبب خلافات أسرية، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم واقتياده إلي ديوان القسم