انجاز رياضي...صعود فريق ناشئات تحت 16 عام بنادي جامعة المنصورة الرياضي إلى بطولة الجمهورية

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فريق جامعة المنصورة
فريق جامعة المنصورة

حقق فريق الناشئات تحت 16 عام لكرة السلة بنادي جامعة المنصورة الرياضي، الصعود إلى بطولة الجمهورية، وذلك كإنجاز جديد يضاف إلى سجل إنجازات النادي، تحت رعايةالدكتور شريف يوسف خاطر رئيس الجامعة، وريادة  الدكتور محمد عبد العظيم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف الدكتور السيد العيسوي مدير النادي.

جاء ذلك بعد منافسات شرسة في دوري منطقة الدقهلية ودمياط، حيث شارك الفريق في 12 مباراة، بقيادة الكابتن أسامة عبد العظيم المدير الفني للفريق، حقق خلالها نتائج متميزة أهلته للدور قبل النهائي، ثم تأهل بعدها إلى الدور النهائي الذي شهد 4 مباريات حاسمة تمكن خلالها الفريق من حجز مقعده في بطولة الجمهورية.

وأعرب الدكتور شريف خاطر، عن بالغ سعادته بهذا الإنجاز، مؤكدًا أن هذا الصعود يعكس مدى اهتمام الجامعة بالأنشطة الرياضية والطلابية، كما يعد ثمرة للجهود المبذولة من قبل جميع العاملين بالنادي، ولاعبات الفريق، والجهاز الفني، مشيدًا بروح الفريق العالية وإصرارهن على تحقيق هذا الإنجاز.

من جانبه، أكد الدكتور محمد عبدالعظيم أن النادي يسعى دائمًا إلى توفير كافة الإمكانيات التي تساعد على تطوير مستوى اللاعبين واللاعبات، وتحقيق المزيد من الإنجازات.مؤكدًا أن هذا الصعود هو نتيجة لتدريبات مكثفة واستعداد جيد من قبل اللاعبات.

جدير بالذكر أن نادي جامعة المنصورة الرياضي قد أشهر للمرة الأولى عام ١٩٧٦، وتوالت جهود إدارات الجامعة المتعاقبة من أجل تفعيل النادي والأنشطة الرياضية المختلفة، حتى تم اشهاره من وزارة الشباب والرياضة برقم ٥٦٥ لسنة ۲۰۱۹، ليكون بذلك أول نادى رياضي بالجامعات المصرية، ويمثل أحد الروافد الرياضية وأحد نقاط مساهمة جامعة المنصورة في المنظومة الرياضية، وتؤهله للمنافسات في كافة الألعاب الرياضية على كافة مستويات البطولات المحلية والدولية بجميع الاتحادات وبما يؤهل لإعداد أجيال رياضية متميزة في مختلف الألعاب الرياضية.

كما أن جامعة المنصورة تتميز بوجود القرية الأولمبية والتي تضم منشآت رياضية عالية المستوى وتشمل ملاعب مجهزة بأفضل التجهيزات لتمكين منسوبى الجامعة من ممارسة الرياضة.

وكانت الجامعة قد بدأت العام الماضي في اتخاذ الإجراءات المالية والإدارية اللازمة لتنفيذ المباني الإنشائية للنادي، ليقدم خدمات الأنشطة الرياضية والاجتماعية والترفيهية والثقافية لأعضائه من منسوبي جامعة المنصورة، وذلك في إطار الرؤية التطويرية لجامعة المنصورة والتي تقوم على الاستفادة القصوى من إمكانياتها، والحرص على تقديم كافة الخدمات لمنسوبي الجامعة وتهيئة بيئة محفزة للإبداع والتميز في مجال الرياضة.

فريق جامعة المنصورة

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الدكتور شريف خاطر الشباب والرياضة المدير الفني للفريق خدمة المجتمع وتنمية البيئة زارة الشباب والرياضة كافة الخدمات نائب رئيس الجامعة

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