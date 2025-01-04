جامعة المنيا تنظم قافلة شامله بالتعاون مع وزارة الشباب بقرية شعراوي بملوي ضمن مبادرة " بدايه"

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جانب من الفاعليات
جانب من الفاعليات

تواصل جامعة المنيا تنظيم القوافل المتكاملة  بالقرى الأكثر احتياجًا بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية "بداية جديدة لبناء الانسان".

وأكد الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا   حرص الجامعة علي المشاركة في كافة المبادرات الرئاسية ومن بينها مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان" بإطلاق العديد من القوافل التنموية الشاملة والمتكامله بالمناطق والقرى الأكثر احتياجًا  لتقديم الرعاية الطبية وتنظيم الندوات التوعوية بمشاركة نخبة متميزة من أعضاء هيئة التدريس.

وأوضح دكتور أيمن حسنين نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ان القافلة الشامله تم تنظيمها بقرية شعراوي بمركز ملوي وضمت قافلة طبية شملت 12 تخصص هي ( الاطفال - الباطنة - العظام - المسالك - الجلدية - الصدر - الروماتيزم - النفسية - الأنف والأذن - الرمد -النساء والتوليد- الجراحة) بالإضافة إلى خدمات المعمل المرافق للقافلة لقياس السكر العشوائي مع تحويل بعض الحالات إلى المستشفى الجامعي لاستكمال المتابعة.

وأضاف إنه تم الكشف على 725 مواطن في مختلف التخصصات الطبية وتم توزيع الأدوية بالمجان بالكامل من خلال فريق كلية الصيدلة.

كما تم تنظيم العديد من الفعاليات عن خطورة الادمان وكيفية التعافي منه والتعامل مع حالات الادمان في المنزل إضافة إلى تنظيم ندوات توعوية عن مرض فرط الحركة والتوحد لدى الأطفال وكذلك الاتجار بالبشر وتأثيره على المجتمع.

كما ساهم طلاب كلية التربية الرياضية في تنظيم المواطنين أثناء توافدهم على العيادات مما كان بالغ الاثر في انتظام عمل القافلة.

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