ننشر المشروعات التي تشهدها الدقهلية المؤسسات الدولية في 2025

أكد اللواء طارق مرزوق محافظة الدقهلية تنفيذ العديد من المشروعات بالتعاون مع عدد من المؤسسات الدولية.

واوضح محافظ الدقهلية ان المشروعات التي ستشهدها المحافظة مثل مشروع إنشاء مقر وبناء قدرات العاملين بوحدة الادارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بديوان عام المحافظة، الدراسات الاستشارية الخاصة بمشروع مصرف "كيتشنر" وتضم مشروع إنشاء مصنع تدوير المخلفات البلدية بمركز بلقاس، وإنشاء المحطة الوسيطة الثابتة بمركز نبروه.

كما تشمل تطوير الجراجات بمركزي نبروه وبلقاس، وإغلاق وتأهيل المقلب العشوائي بقلابشو مركز بلقاس، شراء معدات جمع ونقل المخلفات.