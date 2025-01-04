للمرافعة.. تأجيل محاكمة 3 متهمين بـ "تنظيم نور الدين زنكي" التابع لجبهه النصره

قررت الدائره الاولى جنايات اول درجه المنعقده بمجمع محاكم بدر.. تأجيل محاكمة 3 متهمين في القضيه رقم 387 لسنه 2024 جنايات امن الدوله والمعروفه اعلاميا بـ "تنظيم نور الدين زنكي" التابع لجبهه النصره للمحاكمه الجنائيه العاجله.. لجلسة 19 أبريل المقبل للمرافعة.

صدر القرار برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين غريب محمـد متولي ومحمـود زيدان ومحمد نـبيل وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.



اسماء المتهمين كالاتي:

سيد فايق شبل احمد واسمه الحركي ابو يمنى " محبوس " ومحمد عبد الغفار الصعيدي واسمه الحركي ابو عاصم وساجد سيد فايق شبل واسمه الحركي ابو البراء المصري " هاربين ".

ووجهت لهم النيابه العامه عده تهم بإنه في غضون الفتره من 2013 وحتى 9 اكتوبر 2021 خارج جمهوريه مصر العربيه.

اولا: المتهم الأول سهل لغيره الالتحاق بجامعه بجماعه مسلحه يقع مقرها خارج البلاد بان سهله للمتهم الثالث الالتحاق بتنظيم نور الدين زنكي التابع لجبهه النصره بدوله سوريا الذي يتخذ من التدريب العسكري وتعليم الفنون الحربيه والاساليب القتاليه والارهاب وسائل لتحقيق اغراضها في ارتكاب جرائم ارهابيه على النحو المبين بالتحقيقات.

ثانيا: المتهمان الثاني والثالث وهما مصريان الجنسيه التحقا باحدى الجامعات المسلحه التي يقع مقرها خارج مصر بان التحق بتنظيم نور الدين زنكي التابع لجبهه النصره بدوله سوريا والذي يتخذ من الارهاب وسائل لتحقيق اغراضه وقد تلقيه في كنفه تدريبا عسكريا وتعليم الفنون الحربيه والاساليب القتاليه لاستخدامها في ارتكاب جرائم ارهابيه وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

ثالثا: المتهمون جميعا ارتكبوا جريمه من جرائم تمويل الارهاب وكانت تمويل لارهابيين بأن وفر المتهمان الأول والثاني اموالا وموادًا مرئيه وامدا بها المتهم الثالث لاستخدامها في ارتكاب جريمه ارهابيه وعمل ارهابي على النحو المبين بالتحقيقات.

وأمرت النيابه العامه باحاله القضيه إلى محكمه الجنايات المختصه بدائره محكمه استئناف القاهره لمعاقبه المتهمين وفقا لمواد الاتهام سالفه البيان مع استمرار حبس المتهم الأول احتياطيا على ذمه القضيه.

كما امرت بالقاء القبض على المتهمين الثاني والثالث وحبسهما احتياطيا على ذمه القضيه.

وامرت بند بالمحامين اصحاب الدور للدفاع عن المتهمين.