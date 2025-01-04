تعليم الفيوم أستبعاد رئيس لجنة وإحالة المراقب الأول و10 معلمين لتغيبهم عن اللجنة

قام الدكتور خالد خلف قبيصي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، بمتابعة امتحانات النقل، حيث تم رصد سير الإمتحانات في المدارس الإبتدائية والإعدادية والتأكد من الالتزام بكافة الضوابط والتعليمات الخاصة بالعملية الامتحانية.

حيث تابع وكيل الوزارة اللجان الامتحانية بعدد من المدارس في مختلف الإدارات التعليمية، حيث لمتابعة سير الامتحانات في مدارس النقل بمراحل الابتدائية والإعدادية، وذلك في إطار المتابعة الدورية لضمان الانضباط والشفافية في العملية الامتحانية.

أكد وكيل الوزارة على ضرورة توفير بيئة امتحانية مناسبة للطلاب داخل الفصول من حيث النظافة والتهوية الجيدة، وضرورة الالتزام التام بكافة إجراءات المراقبة والرقابة على الطلاب أثناء أداء الأمتحانات، بالإضافة إلى التأكيد على تطبيق إجراءات مكافحة الغش بكافة أشكالها.

متابعة لجان المتابعة بالمديرية

قامت لجان متابعة المديرية برصد سير الإمتحانات في مختلف المدارس، مع زيارة مفاجئة للجان الأمتحانية للتأكد من انضباط العملية الأمتحانية،وقد تم متابعة التزام المعلمين والمراقبين بالقواعد المنظمة للعملية الأمتحانية، وتم إعداد تقرير عن متابعة اليوم السبت الموافق 4 يناير 2025 عن سير الامتحانات.

حيث تم إعداد مذكرة في موجه عام التربية الفنية للتحقيق بالشئون القانونية بالمديرية لعدم الالتزام بالقواعد واللوائح المنظمة للأعمال الامتحانية في المرحلة الإعدادية بجميع الإدارات التعليمية (عدم إعداد ثلاث نماذج مختلفة ومتكافئة لأمتحان التربية الفنية للمرحلة الإعدادية، وإعداد نموذج واحد فقط للأسئلة).

ففي لجنة مدرسة عادل برعي الإعدادية (طبهار الإعدادية سابقًا) - إدارة ابشواي التعليمية، تبين غياب 10 معلمين دون عذر وتم إحالتهم إلى الشئون القانونية لأعمال شانها بالإدارة.

وفى لجنة مدرسة سعد روبي الإعدادية بإدارة طامية التعليمية: بشأن شكوى رئيس اللجنة بوجود أعمال حفر بجانب اللجنة مما تؤثر على سير الامتحانات، تم التواصل من قبل وكيل إدارة طامية التعليمية، مع رئيس مجلس مركز ومدينة طامية وتم ايقاف الحفر لحين الانتهاء من الامتحانات.

وفي لجنة مدرسة الشهيد أحمد زيدان الابتدائية بإدارة ابشواي التعليمية، تم إستبعاد وكيلة المدرسة والقائم بأعمال رئيس اللجنة وإحالة السيد مدير المدرسة إلى الشئون القانونية بإدارة أبشواي التعليمية لوجوده داخل اللجنة رغم وجود موانع (نجله بالصف الخامس الابتدائي) وإحالة الأخصائية الاجتماعية بالمدرسة إلى الشئون القانونية بالادارة لوجودها داخل اللجنة رغم وجود موانع وكذلك اصطحاب أبنائها باللجنة.

وفى لجنة مدرسة حافظ عبد العزيز الإعدادية بإدارة اطسا التعليمية، تم استبعاد رئيس اللجنة لعدم تواجده باللجنة دون عذر رسمي، وإحالة المراقب الأول إلى التحقيق بالشئون القانونية بالإدارة - وذلك للسماح بوجود معلم داخل اللجنة ولديه موانع، دون اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة، وإحالة معلم لغة انجليزية بالمدرسة إلى الشئون القانونية بالادارة لوجوده داخل اللجنة رغم وجود موانع (نجله بالصف الثاني الإعدادي).

شدد الدكتور قبيصي وكيل الوزارة، على ضرورة الالتزام الكامل بالقواعد واللوائح المنظمة للعملية الامتحانية لضمان النزاهة والعدالة في جميع مراحل الامتحانات، مع الالتزام التام بتوزيع الأوراق الامتحانية وتوفير الوقت الكافي للطلاب لأداء الامتحانات، كما تم التأكيد على التعامل الفوري مع أي مخالفات قد تحدث أثناء سير الامتحانات، سواء كانت تتعلق بالغش أو التجاوزات الأخرى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وكذلك تم توجيه لجان المتابعة بضرورة مراجعة دقة عمليات التصحيح في الكنترولات، لضمان العدالة والشفافية في إعلان النتائج.

تقدم وكيل الوزارة برسالة شكر وتقدير لمديري المدارس والمعلمين والأخصائيين، الذين يسعون إلى رسم صورة انضباطية مناسبة ومشرفة للعملية الامتحانية على مستوى مدارسهم، حتى تساعد جميع الطلاب على أداء الامتحان فى جو من الراحة والإطمئنان النفسي والتربوي وتحقيق العدالة بين الطلاب أثناء الامتحانات، كما قدم سيادته رسالة شكر وتقدير لفريق العمل بلجان متابعة الامتحانات على مستوى المديرية، وذلك للجهد المتميز المبذول فى العمل، وأكد على أهمية التعاون المستمر لضمان سير الامتحانات بكل انضباط وشفافية.

IMG-20250104-WA0071

IMG-20250104-WA0069