"الوفد": مبادرة دعم الصناعة المصرية بـ30 مليار جنيه ستحدث طفرة بالصادرات

أشاد المهندس ياسر قورة، عضو الهيئة العليا والاستشارية العليا لحزب الوفد، بمبادرة دعم الصناعة المصرية بـ30 مليار جنيه، والتي اطلقتها الحكومة المصرية، ومن بينها صناعة الأدوية، والصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية وصناعة الملابس الجاهزة والغزل والنسيج وصناعة التعدين وصناعة مواد البناء ولما لها من اثار على كافة القطاعات الصناعية بالمجالات المختلفة.

وأشار المهندس ياسر قورة، خلال تصريحات صحفية، إلى أن المبادرة قادرة على إحداث طفرة في مجال الصناعة المصرية، موضحا أن الشركات المنضمة لهذه المبادرة من ستستفيد بشكل واضح من سعر العائد المدعم من «الخزانة العامة للدولة» البالغ 15٪؜ لمدة 5 سنوات اعتبارًا من تاريخ بدء المبادرة، على أن يكون الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد 75 مليون جنيه، والأطراف المرتبطة 100 مليون جنيه.

كما تحصل هذه الشركات على خفض إضافى فى أسعار الفائدة 1٪ عند زيادة القيمة المضافة المحلية فى منتجاتها عن العام المالى السابق بنسبة تتراوح من 7% إلى 10% ويرتفع الخفض الإضافى إلى 1.5% عند زيادة القيمة المضافة المحلية بنسبة تتجاوز 10% ويرتفع الخفض الإضافى أيضًا في أسعار الفائدة إلى 2% للأنشطة الصناعية المستحدثة التى لم يسبق إنتاجها محليًا وحجم استيرادها كبير.



وثمن "قورة "منح المبادرة الأولوية للمنشآت المقامة في المناطق الأكثر احتياجًا للتنمية والأكثر عمالة كالمحافظات الحدودية بما فيها البحر الأحمر من جنوب سفاجا، ومحافظات الصعيد وجنوب الجيزة، وإقليم قناة السويس "بورسعيد والإسماعيلية والسويس، شرق القناة".



وتابع عضو الهيئة العليا والاستشارية العليا لحزب الوفد، أن الدولة تولي اهتمام واضح بتعظيم كفائة مجالات الصناعة المختلفة لما لها من تأثير مهم على الناتج المحلي وزيادة معدل النمو.