بتكلفة 11 مليار تنفيذ 98% من مشروعات المرحلة الأولى في مبادرة حياة كريمة بالدقهلية

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حياة كريمة
حياة كريمة

شهدت محافظة الدقهلية انجاز  مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمحافظة الدقهلية،حيث تم تنفيذ 98% من مشروعات المرحلة الأولى بالمحافظة.

 

وقال اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية أن  مبادرة حياة كريمة في المرحلة الاولي  استهدفت 26 قرية بمركز شربين بتكلفة إجمالية تقترب من 11 مليار جنيه

 

 واوضح محافظ الدقهلية  أن المحافظة تأتي في المركز الثالث من حيث نسب تنفيذ المشروعات، حيث تم التجهيز للمرحلة الثانية عبر توفير جميع الأراضي اللازمة لتنفيذ مشروعات هذه المرحلة والتي سوف يتم تنفيذها في 5 مراكز هي: ميت غمر، وأجا، والسنبلاوين، والمنزلة، وبلقاس.
 

 

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