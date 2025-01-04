رئيس جامعة بنها يقدم التهنئة لمطران بنها وقويسنا وشبرا الخيمة بمناسبة عيد الميلاد المجيد

محافظات
تقديم التهنئة
تقديم التهنئة

قدم الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها التهنئة لنيافة الأنبا مكسيموس مطران بنها وقويسنا، بمقر مطرانية بنها، والأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة وتوابعها، والأستاذ سمير جاب الله بالكنيسة الإنجيلية ببنها، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.
رافق رئيس الجامعة خلال الزيارة الدكتور السيد فودة نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  والدكتورة جيهان عبد الهادى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ووفدا من عمداء الكليات، وأمين عام الجامعة، والمدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، وأمين الجامعة المساعد للشئون الادارية، وأمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.
وأكد  الدكتور ناصر الجيزاوي خلال لقاءاته حرص جامعة بنها الدائم على مشاركة الأخوة الأقباط في الاحتفال بأعيادهم، تأكيدا لمشاعر الأخوة وروح الوطنية والتسامح التي تميز أبناء الشعب المصري داعيًا الله أن تكون الأعياد فرصة عظيمة لنشر قيم التسامح والمودة بين أبناء الوطن الواحد.

تقديم التنهئة

d1e1a769-73b6-43ac-9794-f0e6ed3b707e
d1e1a769-73b6-43ac-9794-f0e6ed3b707e
2a7436bd-2222-4d8a-a92b-e11af49d03b8
2a7436bd-2222-4d8a-a92b-e11af49d03b8
969bbd52-8232-4547-ac08-6c63168dc5f3
969bbd52-8232-4547-ac08-6c63168dc5f3
d7423cee-2d33-44b0-aa3b-121d13b7f33a
d7423cee-2d33-44b0-aa3b-121d13b7f33a
جامعة بنها عيد الميلاد المجيد مناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد مطران شبرا الخيمة مطرانية بنها

مواد متعلقة

"الوفد": مبادرة دعم الصناعة المصرية بـ30 مليار جنيه ستحدث طفرة بالصادرات

الأكثر قراءة

عاجل - شباب بلوزداد يهزم الأهلي بهدف قاتل في دوري أبطال أفريقيا

الزمالك على أعتاب التعاقد مع صفقة جزائرية مميزة

نجم الأهلي يطالب باستبعاد إمام عاشور من التشكيل الأساسي

قبل مفاوضات الأهلي معه.. الزمالك يرغب في ضم مصطفى محمد

كورة لايف الآن : بث مباشر مباراة عمان×البحرين نهائي الخليج بث مباشر دون توقف

أمجد الشوا: الاحتلال الإسرائيلي يواصل مساعيه لإخلاء شمال غزة وفرض واقع إنساني كارثي

هل الحراك الحالى فى الشارع الإسرائيلى كاف لإبرام صفقة تبادل مع حماس؟.. خبير يوضح

فيسبوك الآن: بث مباشر مباراة البحرين×عمان نهائي الخليج حصريآ الآن دون تقطيع