حجز محاكمة أبو هشيمة بـ " أحداث عنف البدرشين " للنطق بالحكم

حوادث
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

 

 

قررت الدائرة الأولي بمحكمة الجنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، حجز اعادة محاكمة المتهم محمود مصطفي طلب أبو هشيمة بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ " أحداث البدرشين "  ..  لجلسة 19 أبريل المقبل للنطق بالحكم.

والجدير بالذكر ان المتهم صادر ضده حكم غيابي بتهمة الإنضمام إلى جماعة إرهابية في القضيه وتم القاء القبض عليه وقام باعاده اجراءات لمحاكمته امام الدائره التي اصدرت قرارها المتقدم

صدر القرار برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين غريب محمـد متولي ومحمـود زيدان وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.

كانت محكمة الجنايات أصدرت حكما غيابيا على المتهمين في اتهامهما بالتجمهر واحراز الأسلحة بدائرة البدرشين

وجاء ذلك لاتهامه بالانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة وتعطيل خارطة الطريق وحيازة أسلحة نارية بأحداث العنف التي وقعت بمنطقة البدرشين في ديسمبر من عام 2014. 

وكانت النيابة العام قد وجهت للمتهمين عدة تهم منها إتلاف الممتلكات العامة، والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة، وتعطيل خارطة الطريق، وحيازة أسلحة نارية

وشهدت البدرشين في 2014 اشتباكات دامية بين قوات الأمن وعدد من أنصار جماعة الإخوان، عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.
 

أحداث البدرشين أحداث عنف ابو هشيمة اشتباكات دامية المستشار محمد السعيد الشربيني بتهمة الانضمام الي جماعة ارهابية رابعة العدوية خارطة الطريق جماعة إرهابية فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة منطقة البدرشين

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