الإدارية العليا: لا يصرف بدل انتقال لأصحاب المعاشات للعلاج

حوادث
مجلس الدولة
مجلس الدولة

أكدت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، أن النصوص من القانون  رقم 148 لسنة 2019، بشأن التأمين الصحي، تأمين المرض يمول بحصة تقدر بنسبة (1%) من المعاش بالنسبة إلى أصحاب المعاشات المنتفعين بأحكام العلاج والرعاية الطبية، وبنسبة (2%) من المعاش بالنسبة إلى المستحقين المنتفعين بأحكام العلاج والرعاية الطبية.

وألزم القانون الهيئة المعنية بالتأمين الصحي علاج المصاب أو المريض ورعايته طبيا، إلى أن يشفى أو يثبت عجزه، ووفقا للمادة (78) من هذا القانون،  تتحمل الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر مصروفات انتقال المريض، بوسائل الانتقال العادية من محل الإقامة إلى مكان العلاج،  إذا كان يقع خارج المدينة التي يقيم بها، وبوسائل الانتقال الخاصة متى قرر الطبيب المعالج،  أن حالة المريض الصحية لا تسمح باستعماله وسائل الانتقال العادية.

وأضافت المحكمة، أن قصر القانون استفادة حقوق أصحاب المعاشات أو المستحقين من تأمين المرض على أحكام العلاج والرعاية الطبية، دون أن تسري عليهم أحكام تعويض الأجر، ومصروفات الانتقال.

جاء ذلك في حكم قضائي أصدرته المحكمة الإدارية العليا، وحمل الطعن رقم 3238 لسنة 68 ق. ع.

أصحاب المعاشات التأمين الصحي الرعاية الطبية المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة مجلس الدولة

مواد متعلقة

لهذا السبب.. مجلس الدولة يرفض منح مريض فشل كلوي بدل انتقال

الأكثر قراءة

عاجل - شباب بلوزداد يهزم الأهلي بهدف قاتل في دوري أبطال أفريقيا

الزمالك على أعتاب التعاقد مع صفقة جزائرية مميزة

نجم الأهلي يطالب باستبعاد إمام عاشور من التشكيل الأساسي

قبل مفاوضات الأهلي معه.. الزمالك يرغب في ضم مصطفى محمد

كورة لايف الآن : بث مباشر مباراة عمان×البحرين نهائي الخليج بث مباشر دون توقف

أمجد الشوا: الاحتلال الإسرائيلي يواصل مساعيه لإخلاء شمال غزة وفرض واقع إنساني كارثي

هل الحراك الحالى فى الشارع الإسرائيلى كاف لإبرام صفقة تبادل مع حماس؟.. خبير يوضح

فيسبوك الآن: بث مباشر مباراة البحرين×عمان نهائي الخليج حصريآ الآن دون تقطيع