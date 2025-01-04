مقتل 5 فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي على بلدة جباليا شمال قطاع غزة ومدينة دير البلح وسط القطاع

عربي ودولي
بوابة الفجر

أفادت ‏وكالة الأنباء الفلسطينية، بمقتل  5 فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي على بلدة جباليا شمال قطاع غزة ومدينة دير البلح وسط القطاع.

وأعلنت إسرائيل، موافقتها رسميًا على الخطة التي اقترحتها الولايات المتحدة الأمريكية، لوقف إطلاق النار بين حزب الله وتل أبيب والذي دخل حيز التنفيذ في الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعاء بتوقيت العاصمة اللبنانية بيروت.

وفي وقت سابق، بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي، عملية برية محدودة في جنوب لبنان تستهدف البني التحتية لحزب الله، وسط تحليق مكثف للطيران وقصف مكثف بالمدرعات والدبابات على مناطق الجنوب.

وقد شهدت لبنان حادثة مؤلمة بعد انفجار المئات من أجهزة الاتصال "البيجر" المستخدمة من قبل عناصر حزب الله، ما أسفر عن مقتل 11 أشخاص وإصابة نحو 3000 آخرين.

هذه الحادثة أثارت اهتمامًا دوليًا واسعًا، حيث كانت الأجهزة المنفجرة تُستخدم للتواصل بين عناصر الحزب.

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