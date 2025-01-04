بالرغم من العقوبات ارتفاع مبيعات سيارات الركوب الجديدة في روسيا 47 % خلال 2024

بوابة الفجر

ذكرت وكالات أنباء روسية أن بيانات وزارة الصناعة والتجارة أظهرت يوم السبت زيادة مبيعات سيارات الركوب الجديدة في روسيا 47 بالمئة على أساس سنوي إلى 1.55 مليون مركبة في عام 2024.

وقال سيرجي تسيليكوف رئيس وكالة تحليلات سوق السيارات الروسية أوتوستات في ديسمبر كانون الأول إن من المتوقع أن تنخفض المبيعات الجديدة في عام 2025 بنحو 10 بالمئة إلى 1.43 مليون مركبة إذ تدفع معدلات التضخم المرتفعة ورسوم الاستبدال الأسعار إلى الارتفاع.

 

وأدى غزو موسكو لأوكرانيا في فبراير شباط 2022 إلى إعادة تشكيل سوق السيارات في روسيا بشكل جذري في ظل تخارج شركات صناعة السيارات الغربية من البلاد واندفاع الشركات الصينية لسد فجوة الإنتاج.

وتراجعت المبيعات في عام 2022 لكنها تعافت بشكل مطرد.

Elfagr.org

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