المنشاوى: جامعة أسيوط ضمن أفضل الجامعات العربية في تصنيف التايمز البريطاني للمنطقة العربية 2024

أعلن الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط اليوم السبت عن حصاد إنجازات الجامعة في ملف التصنيفات الدولية، خلال عام 2024، والذي شهد تقدمًا لافتًا، وتطورًا نوعيًا؛ بتو في مراكز متقدمة في العديد من التصنيفات الدولية لأفضل جامعات العالم بمختلف معاييرها؛ والتي تقيس مستوي الجامعات والاستشهادات العالمية، وجودة الأبحاث، والسمعة الأكاديمية، والأبحاث البينية، ومستوى الخريجين في مؤشر التوظيف الدولي، وتميز الأبحاث العلمية التطبيقية وربطها بحل المشكلات المجتمعية.

وأوضح رئيس جامعة أسيوط؛ إن حصاد 2024؛ يأتي في إطار جهود الجامعة؛ في تطوير منظومة البحث العلمي، ودعم الباحثين بالإمكانيات اللازمة لزيادة عدد الأبحاث، ودعم الأنشطة والممارسات البحثية الجادة، وتشجيع النشر الدولي لتحقيق مراكز متقدمة بالتصنيفات الدولية المختلفة.

وأضاف الدكتور المنشاوي؛ إن الجامعة حققت تقدمًا لافتًا في تصنيف شنغهاي الصيني خلال عام 2024، بإدراجها في (8) تخصصات علمية، والتي شملت؛ الأول مصريًا في مجال؛ الهندسة الكميائية، والمركز (400-301) عالميًا في مجال؛ الهندسة الكميائية، كما جاءت الجامعة في الترتيب (400 -301) عالميًا، والخامس مصريًا في مجال؛ الرياضيات، والمركز (300-201) عالميًا، والتاسع مصريًا في مجال؛ العلوم البيطرية،، إلى جانب إدراجها في المركز (400-301) عالميًا، والسابع مصريًا في مجال؛ العلوم الصيدلانية، والمركز (400-301) عالميًا، والحادي عشر مصريًا في مجال؛ العلوم الزراعية، كما حصلت على الترتيب (500-401) عالميًا، والثاني مصريًا في مجال؛ هندسة الإلكترونيات، كما تم إدرجها -لأول مرة- في مجال؛ التكنولوجيا الحيوية حيث حصلت على المرتبة (500-401) عالميًا، والرابعة مصريًا.

وكما نجحت جامعة أسيوط؛ في الحفاظ علي مكانتها الريادية الدولية؛ ضمن الجامعات العالمية المُصنفة كأفضل جامعات علي المستوي الدولي، من خلال أحد أهم مؤسسات التصنيف الدولي العالمي للجامعات في العالم، وهو؛ تصنيفQS العالمي.

وفي هذا الشأن؛ شهد عام 2024: إعلان تصنيف (QS) للتخصصات العلمية لعام 2024: QS World University إدراج جامعة أسيوط ضمن أفضل جامعات العالم في (6) مجالات علمية؛ والتي تضمنت حصولها على المرتبة (301-351) على مستوى العالم في مجال الصيدلة وعلم العقاقير، والترتيب (401-450) فى مجال العلوم الزراعية، والترتيب (451-500) في المجال الطبي، كما حصلت على المرتبة (501-550) في مجال الهندسة والتكنولوجيا، والمرتبة (501-550) في مجال الكيمياء، وحققت المرتبة (651-670) في مجال العلوم البيولوجيا، إلى جانب إدراجها فى تخصص جديد وهو "الهندسة والتكنولوجيا"؛ وذلك فى المرتبة (501-550) على مستوى جامعات العالم.

واستكمالًا لتقدم جامعة أسيوط في المعايير التي يقوم عليها التصنيف الإنجليزي (QS)، فقد أظهر التصنيف إدراج جامعة أسيوط في الترتيب الخامس مصريًا؛ ضمن (15) جامعة مصرية تم تصنيفها، وهو ما يعد تقدمًا عالميًا، وإقليمًا، ومحليًا؛ حيث شمل التصنيف ترتيب أكثر من (1500) جامعة حول العالم مصنفة من بين مجمل جامعات العالم، والبالغ عددها أكثر من (31) ألف جامعة؛ ويعتمد التصنيف على عدة مؤشرات، وهي: السمعة الأكاديمية (30%)، وسمعة الخريجين (15%)، ونسبة أعضاء هيئة التدريس للطلاب (10٪) وحجم الاستشهادات من الأبحاث بالنسبة لأعضاء هيئة التدريس (20%)، وأعضاء هيئة التدريس الأجانب (5%) والطلاب الأجانب (5%) وشبكة الأبحاث المنشورة بين باحثين ينتمون إلى أكثر من دولة هذا العام، كما قام هذا التصنيف بتحسين منهجية التقييم، حيث قدم ثلاثة مقاييس جديدة وهي: الاستدامة (5%)، ونتائج توظيف خريجي الجامعة (5%)، وشبكة الأبحاث الدولية (5%).

وتتويجًا لهذا النجاح؛ كرّم الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي؛ الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط فى احتفالية إقيمت لتكريم رؤساء وممثلى الجامعات ال 15 الذين أدرجهم التصنيف في إصداره الأخير؛ وذلك بحضور الدكتور أشوين فرنانديز الرئيس التنفيذي لتصنيف QS لمنطقة إفريقيا والشرق الأوسط وجنوب آسيا، والأستاذ رامي عواد المدير الإقليمي لمؤسسة QS

وأشار رئيس جامعة أسيوط؛ إلى تحقيق الجودة والتميز؛ بالتواجد القوي واللافت في التصنيف العالمي US News Subjects؛ وحصول جامعة أسيوط على المركز (75) عالميًا في تخصص علوم البوليمرات، والمركز (124) في تخصص علم الأدوية والسموم، والمركز (205) في مجال؛ الطاقة والوقود، والمركز (267) في مجال علم النبات والحيوان، والمركز (255) في مجال العلوم الزراعية، والمركز (256) في مجال الكيمياء الفيزيائية، والمركز (259) في مجال العلوم الهندسية، والمركز (326) في مجال الكيمياء، والمركز (438) في مجال علم الأحياء، والكيمياء الحيوية، كما حققت الجامعة المركز (342) في مجال علم المواد، والمركز (414) في مجال الهندسة الكهربائية، والإلكترونية، والمركز (417) في مجال الفيزياء، والمركز (569) في مجال العلوم البيئية، والمركز (690) في المجال الطبي، والمركز (737) في مجال علوم الحاسب الآلي.

وأضاف رئيس جامعةأسيوط؛ إلى تحقيق الجامعة انجازًا جديدًا في واحدًا من أحدث التصنيفات الدولية وهو التصنيف التركي HE Higher Education Ranking، والذي أظهر حصول الجامعة على المرتبة (27) عالميًا، والترتيب الرابع مصريًا بين (303) جامعة تم ادراجها فى هذا التصنيف الجديد، والذي يقوم بتقييم الجامعات وفقا ل (25) معيار و(177)مؤشر، منها ضمان الجودة والإعتماد، وتطوير الوصول الرقمي للمؤسسة التعليمية، والرؤية المستقبلية، فضلًا عن تعزيز الشفافية، والحرية الأكاديمية لمؤسسات التعليم العالي.

وعلى الصعيد العربي؛ حققت جامعة أسيوط؛ إنجازًا جديدًا خلال عام 2024؛ باحتلالها المركز (29) على مستوى الجامعات العربية في النسخة الثانية من التصنيف العربي للجامعات لعام 2024، تحت شعار "تميز وإبداع في التعليم العالي"، وقد شارك في التصنيف (373) جامعة من (16) دولة، واستوفت متطلبات التقييم (180)، كما احتلت الجامعة المرتبة العاشرة مصريا بين (48)جامعة.

كما تم إدراج الجامعة؛ ضمن قائمة أفضل جامعات العالم العربي، وذلك وفقًا لنتائج تصنيف التايمز البريطاني لجامعات العالم العربي THE Arab 2024، بحصولها على الترتيب السادس مصريًا على مستوى الجامعات المصرية، والترتيب (61-70) عربيًا على مستوى 238 جامعة عربية؛ تم إدراجها في التصنيف.

وأشار الدكتور المنشاوي؛ إلى تحقيق جامعة أسيوط للعديد من المراكز المتقدمة محليًا ودوليًا في مختلف التصنيفات الدولية؛ المعنية بقياس أداء الجامعات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة؛ حيث أظهر تصنيف QS Sustainability لنسخة عام 2025 - التصنيف الإنجليزي لمعايير التنمية المستدامة - حصول الجامعة على المركز (653) عالميًا، من بين (1744) مؤسسة تعليمية تم إدارجها فى التصنيف، هذا إلى جانب؛ حصولها على المرتبة الخامسة مصريًا من بين (26) جامعة مصرية تم إدراجها في التصنيف.

وحققت الجامعة؛ طفرة كبيرة في تصنيف التايمز الإنجليزي؛ الخاص بأهداف التنمية المستدامة لعام 2024، وهو تصنيف يقوم بترتيب الجامعات؛ طبقًا لتحقيقها لأهداف التنمية المستدامة ال(17)؛ حيث احتلت الجامعة المرتبة الثالثة مصريًا، وال(401) عالميًا من بين (2152) جامعة من ( 125) دولة بالعالم، خضعت للتنافس؛ وحصولها على الترتيب الأول مصريًا، و(75) عالميًا في مجال المياه النظيفة، والترتيب (81) عالميًا، والثاني على مستوى الجامعات المصرية في مجال مكافحة الفقر، كما حصلت الجامعة على الترتيب (28) عالميًا، والثالث على مستوى الجامعات الحكومية المصرية؛ في مجال توفير الطاقة، والطاقة النظيفة، كما حصلت الجامعة على الترتيب (101 -200)عالميًا، والثاني على مستوى الجامعات المصرية؛ في مجال مكافحة الجوع، وحصلت الجامعة على الترتيب (201 -300)عالميًا، والأول على مستوى الجامعات المصرية في مجال جودة التعليم.

وتقدمت جامعة أسيوط؛ (70) مستوي في التصنيف الأسباني العالمي للجامعات ويبوميتركس؛ طبقًا لأحدث تقرير- نسخة يناير 2024، حيث احتلت الجامعة المرتبة (1149) عالميًا، مقارنة بالإصدار السابق؛ للتصنيف، والذى احتلت فيه الجامعة المرتبة (1219)عالميًا، وكذا المرتبة (26 )على مستوي العالم العربي، والمرتبة (21 )على مستوي الجامعات الافريقية.

وتقدمت جامعة أسيوط؛ (31) مستوى عن العام السابق في التصنيف العالمي The Center for World University Ranking2024(CWUR، والذي يعتمد على أربعة معايير رئيسة هي؛ (التعليم، وقابلية التوظيف، وأعضاء هيئة التدريس، والبحث العلمي)، والذي أظهر احتلل الجامعة المرتبة الخامسة محليًا، و1101 عالميًا، هذا إلى جانب إدراج الجامعة ضمن أفضل 5.3% جامعة على مستوى العالم؛ حيث يقوم التصنيف بانتقاء 2000 جامعة فقط من بين أكثر من 20 ألف جامعة على مستوى العالم، مثمنًا كافة الجهود، والإجراءات التي تم اتخاذها نحو الارتقاء بالمستوى البحثي، والأكاديمي للجامعة.

واستمرارا لهذا التقدم، حققت الجامعة خلال عام 2024 تقدمًا آخر؛ بتقدمها (221) مركزًا؛ في التصنيف الأمريكي US News حيث احتلت المركز (489) دوليًا بين (2500) جامعة وجاءت في المركز (16) أفريقيًا بتقدم (3) مستويات عن العام السابق من بين (100) جامعة أفريقية تم إدراجها في هذا التصنيف.

كما أظهر عام 2024 تقدم الجامعة (200) مركز عالمي في التصنيف الانجليزي "THE IMPACT" فى مجال جودة التعليم، وتصدرها الجامعات المصرية فى كفاءة العملية التعليمية وذلك من بين أكثر من (1680) جامعة عالمية، و(38) جامعة مصرية، ويقوم التصنيف الإنجليزي THE impact بتصنيف المؤسسات التعليمية؛ حسب تأثيرها المجتمعي على أهداف التنمية المستدامة المختلفة، وتعد جودة التعليم هي الهدف الرابع من هذه الأهداف، ويعتمد التصنيف في قياسه علي عدد من المؤشرات الأساسية، من أهمها: أبحاث الجامعة المنشورة دوليًا حول جودة التعليم لمرحلة التعليم الأساس، والتعليم المستمر، ونسبة الخريجين الحاصلين على شهادة تؤهلهم؛ للعمل في مجال التدريس، واهتمام الجامعة؛ بعقد شراكات محلية، ودولية في مجال التعليم، وكذلك إتاحة مرافقها التعليمية لأفراد المجتمع المحلي.

وتأكيدًا على ما تزخر به جامعة أسيوط من علماء واساتذة بارزين في مختلف المجالات؛ العلمية، والإنسانية، والذين أسهموا في إثراء منظومة البحث العلمي، وريادة الجامعة، وتفوقها، وتقدمها في التصنيفات الدولية بشكل غير مسبوق خلال السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى مساهمتهم في إحداث النهضة، ودفع عجلة التنمية، من خلال؛ أبحاثهم العلمية الجادة والمُثمرة، فقد شهد عام 2024، إدراج (38) عالمًا من أساتذة الجامعة، ضمن قائمة أفضل (2%)من علماء العالم الأكثر تأثيرًا؛ عن مجمل إنتاجهم العلمي، والاستشهادات المرجعية بأبحاثهم العلمية، فى مختلف التخصصات.

وتولي جامعة أسيوط اهتماما كبيرا؛ لتشجيع البحث العلمي، وزيادة النشر الدولي في مجلات عالية التأثير، ورفع جودة الأبحاث المشتركة، وتسجيل عدد كبير من الاستشهادات، حيث حققت الجامعة انجازًا دوليًا رائدًا في التصنيف الإسباني ويبوماتركس لاستشهادات جوجل سكولار؛ طبقًا لأحدث تقرير- نسخة يوليو٢٠٢٤- حيث سجلت الجامعة (521899) استشهادًا؛ بزيادة قدرها (47،649) استشهادًا، خلال الأشهر من يناير وحتى يونيه ٢٠٢٤.

وأولت جامعة أسيوط- خلال عام 2024 -ملف البحوث البينية متعددة التخصصات اهتمامًا كبيرًا، من خلال تأهيل وإعداد أعضاء هيئة التدريس والهيئة المُعاونة؛ ليكونوا قادرين على مواكبة التطورات الجديدة في البرامج الدراسية البينية الحديثة، وتوجيهم للاهتمام بالتوسع في النشر الدولي للأبحاث البينية، ونتيجة لهذا الإهتمام أعلنت النسخة الأولى من تصنيف التايمز العالمي في مجال التخصصات البينية لعام 2025 ؛ Interdisciplinary Science Rankings إدراج جامعة أسيوط في المرتبة (251-300) على مستوى العالم في التخصصات البينية بين (749) جامعة من (92) دولة، واحتلت كذلك المركز الثامن على مستوى الجامعات المصرية، واعتمد التصنيف في تقييمه على عملية إجراء البحوث بين تخصصات (علوم الكمبيوتر، والهندسة، وعلوم الحياة، والعلوم الفيزيائية)، وذلك على حسب تصنيف مؤسسة التايمز للتخصصات العلمية، وعددها (11) تخصصًا متنوعًا.

وجاءت النسخة الأولى من تصنيف CWTS Leiden Open Edition، لعام 2024، والمنبثقة عن التصنيف الهولندي CWTS Leiden، أظهرت حصول جامعة أسيوط على المركز (670) عالميًا، من بين (1506) جامعة عالمية، والسادس مصريًا بين (15)جامعة مصرية؛ ظهرت في هذا التصنيف، وكذلك المرتبة ( 13) أفريقيًا بين (43) جامعة أفريقية، ويعتمد التصنيف تقييمه على الأبحاث المنشورة في صورة مقال علمي، أو مرجعي مبوب في قاعدة بيانات OpenAlex، والمنشورة في أعلى 1%، و5%، و10%، و50% من قائمة المجلات العالمية، كما يستخدم التصنيف مجموعة من المؤشرات الببليومترية التي توفر إحصاءات على مستوى الجامعات؛ حول التأثير العلمي، والتعاون، والنشر في المجلات المفتوحة.