محافظ الدقهلية: رفع 870 طن مخلفات بلدية وأتربة وناتج تقليم أشجار بالمنطقة المركزية

تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية أعمال تنفيذ حملة نظافة مكبرة بالمنطقة المركزية بمدينتي المنصورة وطلخا خلال يومين، وأوضح أنه تم خلالها رفع 850 طن مخلفات بلدية ونقلها إلى مصنع تدوير المخلفات البلدية بسندوب، ورفع 20 طن أتربة من جوانب الأرصفة بالشوارع الرئيسية بمدينتي المنصورة وطلخا، ورفع تجمعات وتقليم الأشجار بمحيط الكنائس والشوراع الرئيسية وحديقة شجرة الدر وعروس النيل.

وأكد أن أعمال حملات رفع المخلفات، والنظافة اليومية تأتي في إطار خطة شاملة لتحسين البيئة ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين خاصة فيما يتعلق بقطاعي البيئة والنظافة.

وأشار محافظ الدقهلية أنه يتفقد يوميا حالة النظافة العامة بشوارع المدينة والمراكز والقرى حرصا على المظهر الجمالي للشوارع وحفاظا على البيئة وصحة المواطنين، وأنه قد كلف الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بمتابعة أعمال شركات النظافة القائمة على كنس الشوارع بحي شرق وغرب المنصورة ومدينة طلخا، واستمرار تشغيل المكنسيات بالطرق والشوارع الرئيسية لرفع كافة الأتربة، وكلف رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالحفاظ على مكتسبات حملات النظافة المستمرة والمستوى الذي وصلت إليه.

ومن جهته أوضح محمد حمص مدير عام الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة، أن الحملة قامت برفع مخلفات بلدية، واشترك فيها 58 معدة، شملت 7 سيارة قلاب حمولة 20 طن، 8 سيارات حمولة 10 طن، 10 سيارات حمولة 5 طن، 5 لودر مفصلي، 5 لودر زاحف، 6 سيارة وجرار مياه، 3 سيارة مكبس،4 سيارات مكنسية، 10 جرار بمقطورة، بالإضافة إلى معدات التدخل السريع بديوان عام المحافظة على مدار يومي أمس الجمعة واليوم السبت، كما شاركت 3 شركات للنظافة في كنس شوارع مدينتي المنصورة وطلخا ليصل اجمالي عدد العمال خلال ثلاث فترات عمل إلى 650 عامل.

وشملت أعمال حملة رفع كفاءة النظافة العامة بالمنطقة المركزية، شوارع الجيش وقناة السويس وسعد زغلول وعبد السلام عارف والمجزر وسندوب والامام محمد عبده وسعد الشربيني وفخر الدين خالد والترعة وأحمد ماهر والجمهورية وحي الجامعة وابن زيد والزعفران بمدينة المنصورة وكوبري طلخا وشارع المعاهدة والكورنيش وشارع رشاد والكاكاولا بمدينة طلخا، وشارك في الحملة الأستاذ أحمد عبد العظيم رئيس حي غرب المنصورة، والأستاذ محمد أمين رئيس حي شرق، والأستاذة رحاب المزين رئيس مركز ومدينة المنصورة، والأستاذ السيد النخيلي رئيس مركز ومدينة طلخا.

وتأتي الحملة تنفيذا لتكليفات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية إلى اللواء عماد عبد الله السكرتير العام المساعد للمحافظة بالمتابعة اليومية لأعمال النظافة ورفع التراكمات، وبمشاركة المهندس خالد جلال مدير إدارة المركبات والصيانة بالمحافظة، وباشراف الأستاذ فهمي علام وكيل الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة.