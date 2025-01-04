شهادتين طبيتين..تعرف على الأوراق المطلوبة لاستخراج رخص حيازة الأسلحة والذخائر 

كثير من المواطنين يرغبون في حيازة الأسلحة والذخائر، وذلك لا يتم بشكل عشوائي، فذلك يتطلب العديد من المستندات

تستعرضه «الفجر»، وفق بوابة مصر لجميع الخدمات الحكومية، المستندات المطلوبة لحيازة الأسلحة

المستندات المطلوبة لاستخراج رخص حيازه الأسلحة والذخائر

في حال كان الهدف من السلاح الدفاع أو الصيد، فالأوراق هي:

1- يقدم الطلب على نموذج "135 أ" داخلية إلى مأمور القسم أو القسم الذي يتبعة محل إقامة الطالب.

2- صحيفة الحالة الجنائية (فيش وتشبيه).

3- عدد 2 صورة فوتوغرافية.

4- إقرار بعد وجود رخصة سلاح أو شهادة إعفاء أو إخطار سارية المفعول.

5- بيان بمبررات الترخيص.

6- تقديم شهادتين طبيتين من أخصائي تفيد لياقة الطالب صحيا لحمل السلاح

وإذا كان الهدف الحراسة، فهناك بعض الشروط

1- إقرار من الحارس ومن متبوعه يحدد في مالك السلاح.

2- بيان محل الحراسة.

3- شهادة التأمينات الإجتماعية لمن يخضع لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية.

4- رخصة الحارس الخاص للخاضعين لأحكام القانون 68.