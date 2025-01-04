وكيل أوقاف الفيوم ينعي الشهيد العقيد كريم أبو جليل

أعرب فضيلة الدكتور محمود طه الشيمي، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الفيوم، عن بالغ الحزن والأسى لاستشهاد البطل العقيد كريم أبو جليل، الذي ارتقى شهيدًا على يد قوى الشر والإرهاب، مؤكّدًا أن تضحيات أبناء الوطن المخلصين ستظل حائط الصد الأول ضد كل من يحاول النيل من أمن واستقرار مصر.

وفي لفتة تقدير واعتزاز بالشهيد، كلّف وكيل الوزارة فضيلة الشيخ يحى محمد، مدير الدعوة بمديرية الأوقاف، ووفدًا من المديرية بحضور مراسم الجنازة العسكرية ممثلين عنه.

وشهدت الجنازة حضور اللواء أحمد عزت، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الفيوم، بالإضافة إلى عدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية التي حرصت على تقديم واجب العزاء وتأكيد التضامن مع أسرة الشهيد.

وتقدّم الدكتور محمود الشيمي بخالص التعازي القلبية إلى أسرة الشهيد، داعيًا الله أن يتغمده برحمته الواسعة ويسكنه فسيح جناته، وأن يمنح أهله وذويه الصبر والسلوان على هذا المصاب الجلل.

وأكّد وكيل وزارة الأوقاف أن مصر ستظل دائمًا رمزًا للأمان والاستقرار، مشيرًا إلى أن ما يقدّمه أبناء القوات المسلحة والشرطة من تضحيات عظيمة هو نموذج مشرف للعطاء والفداء، حيث يبذلون أرواحهم الطاهرة ودماءهم الزكية دفاعًا عن أرض الوطن وحمايته من كل معتدٍ أثيم.