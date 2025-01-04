طريقة استرداد الكفالة بعد البراءة والتصالح مع المحكمة

حوادث
محكمة
محكمة

 


يبحث الكثير من المواطنين الذين يشتبه بهم رجال المباحث في قضايا، يثبت فيما بعد براءتهم بها، لذلك يرغبون في استرداد قيمة الكفالة المالية الخاصة بهم بعد حصولهم على البراءة والتصالح مع المحكمة.

 

استراد الكفالة المالية بعد البراءة

1. تقديم طلب لرئيس النيابة ذاكرا فيه كافة بياناته وأحداث القضية.

2. استخراج شهادة من جدول الجنح أو الجنايات، ويذكر بها ما تمت به القضية وقيمة الكفالة.

3. تسليم أصل إيصال الكفالة.

4. تقديم الطلب لرئيس القلم الجنائي.

5. سيتم إيداع مذكرة بالكفالة.

ويذكر أنه بعد مرور أكثر من شهرين، ستتمكن من استرداد قيمة الكفالة بعد خصم 10% من قيمها كرسوم محاكم.

حوادث الفجر استرداد الكفالة القلم الجنائي المحكمة المباحث رئيس القلم الجنائي

مواد متعلقة

لحماية حقوقهم.. طرق تحرير محضر عبر مباحث الإنترنت

تأجيل محاكمة المتهم بقتل "صاحب قهوة أسوان" بمصر الجديدة

خطوة بخطوة.. طريقة الاستعلام عن المخالفات المرورية

في محكمة الأسرة.. حالات يجوز فيها رفع دعوى طلاق للضرر

آلية الاستعلام عن وجود استئناف بالقضايا إلكترونيا

تفريغ فيديوهات واقعة مقتل قهوجي في منطقة الكوربة

"خد دي كمان".. المحكمة تستمتع لأقوال شاهد الإثبات في قتل "صاحب قهوة أسوان"

بدء محاكمة المتهم بقتل "صاحب قهوة أسوان" بمصر الجديدة

الأكثر قراءة

عاجل - شباب بلوزداد يهزم الأهلي بهدف قاتل في دوري أبطال أفريقيا

الزمالك على أعتاب التعاقد مع صفقة جزائرية مميزة

نجم الأهلي يطالب باستبعاد إمام عاشور من التشكيل الأساسي

قبل مفاوضات الأهلي معه.. الزمالك يرغب في ضم مصطفى محمد

كورة لايف الآن : بث مباشر مباراة عمان×البحرين نهائي الخليج بث مباشر دون توقف

أمجد الشوا: الاحتلال الإسرائيلي يواصل مساعيه لإخلاء شمال غزة وفرض واقع إنساني كارثي

هل الحراك الحالى فى الشارع الإسرائيلى كاف لإبرام صفقة تبادل مع حماس؟.. خبير يوضح

فيسبوك الآن: بث مباشر مباراة البحرين×عمان نهائي الخليج حصريآ الآن دون تقطيع